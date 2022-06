Mercedes stawia na drogie samochody luksusowe

Mercedes-Benz rezygnuje z produkcji aut z segmentu A, do którego zalicza się najmniejsze pojazdy na rynku, a także z segmentu B, czyli samochodów małowymiarowych i miejskich. Obie serie modeli firma uważa za nieopłacalne. Producent chce skoncentrować się na autach luksusowych.

Mercedes-Benz ma w najbliższych latach wycofać ze swojej oferty najmniejsze samochody – informuje Handelsblatt. Klasa A powinna zostać całkowicie wycofana z produkcji około 2025 roku. Nie będzie następcy wariantu hatchbacka lub rozszerzonego sedana. Firma wprowadziła klasę A na rynek w 1997 roku.

Producent samochodów ze Stuttgartu wycofuje również swoją Klasę B. Według portalu Handelsblatt, zmiany doprowadzą do wyższych cen podstawowych modeli Mercedesa, nastąpi ich wzrost z obecnego poziomu poniżej 30 tys. euro do ok. 40 tys. euro.

Już wcześniej wielokrotnie spekulowano, że produkcja aut obu klas zostanie wycofana. Mercedes wcześniej zapowiadał, że w przyszłości skoncentruje się na produkcji przede wszystkim bardzo drogich modeli z segmentu luksusowego.

Według ekspertów rynkowych, z punktu widzenia producenta jest to logiczny krok. Więcej można bowiem zarobić na samochodach z wyższego segmentu. Według szacunków Instytutu Przemysłu Motoryzacyjnego (IfA), producent samochodów premium Porsche miał ostatnio średnią marżę zysku na poziomie 17 600 euro na pojazd, zaś Mercedes tylko ok. 5 800 euro na samochód. Teraz chce to zmienić. Udział sprzedaży tzw. segmentu top-end ma wzrosnąć do 2026 roku o 60 proc., w porównaniu do 2019 roku. Tańsze modele prawie nie odgrywają już roli w planowaniu niemieckiego producenta.

Dla producentów małe i kompaktowe samochody są opłacalne tylko wtedy, gdy ich sprzedaż w ujęciu ilościowym jest duża. Jednak dane dotyczące sprzedaży małych samochodów spadają. Około 2019 roku Mercedes sprzedał na całym świecie ponad 500 tys. egzemplarzy podstawowej klasy A i B. W 2021 roku było jeszcze 322 800 samochodów tego typu.