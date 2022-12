Mercedes wyda 1 mld euro w Polsce, by produkować nowe auta

Chcemy zainwestować ponad 1 mld euro w fabrykę w Jaworze produkującą elektryczne samochody dostawcze - zapowiedział Mathias Geisen z Mercedes-Benz . To pierwsza fabryka marki produkująca tylko vany elektryczne, możliwe, że także dla amerykańskiego Riviana.

Na razie nie podano szczegółów dotyczących wielkości fabryki, mocy produkcyjnych czy ram czasowych jej budowy i uruchomienia.

Vany oparte o platformę VAN.EA mają wejść na rynek w 2025 roku.

Decyzja o lokalizacji i konkretnej realizacji projektu zależy od ostatecznego spełnienia różnych warunków ramowych, w tym przyznania pomocy na inwestycję w Jaworze.

Fabryka, którą Mercedes zbuduje w Jaworze będzie pierwszą, w której wytwarzać będzie wyłącznie samochody z napędem elektrycznym, oparte o platformę VAN.EA (Van Electric Architecture). Będą to duże vany, wytwarzane zarówno w wersji zamkniętej, jak i furgonu.

Na razie nie podano szczegółów dotyczących wielkości fabryki, mocy produkcyjnych czy ram czasowych jej budowy i uruchomienia (vany oparte o platformę VAN.EA mają wejść na rynek w 2025 roku). Mercedes wspomniał natomiast, że możliwa jest rozbudowa tego, planowanego dopiero zakładu, by mógł produkować auta dla dwóch marek – Mercedesa i amerykańskiego Riviana. To nowa marka, która wytwarza wyłącznie elektryczne auta, na razie SUV i pick-upy.

Daimler zaznacza jednak, że ta opcja jest wstrzymana ze względu na trwającą zmianę priorytetów projektów Rivian. Wstrzymana, a nie odrzucona. Może więc dobrych informacji dotyczących Jawora będzie więcej.

Fabryka w Polsce to optymalizacja kosztów, ale także wsparcie z budżetu państwa

Według komunikatu firmy ustanowiona lokalizacja umożliwia dywizji Van optymalizację kosztów i łańcucha dostaw oraz energooszczędną produkcję samochodów dostawczych nowej generacji.

Na razie to dopiero porozumienie o współpracy. Decyzja o lokalizacji i konkretnej realizacji projektu zależy od ostatecznego spełnienia różnych warunków ramowych, w tym przyznania pomocy na inwestycję w Jaworze. Mercedes nie sprecyzował, jakie wysokości wsparcia się spodziewa.

- Chcemy zainwestować ponad miliard euro właśnie w Jaworze w najbliższych latach. W Jaworze produkować będziemy pojazdy przyszłości - powiedział Mathias Geisen, szef działu pojazdów użytkowych w grupie Mercedes-Benz, na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim.

Premier po spotkaniu z przedstawicielami Mercedes-Benz Group AG wskazał, że "widzimy wyraźnie, jak wielkie firmy technologiczne zmieniają swój paradygmat operacyjny". - Dziś świat mierzy się z wyzwaniami po pandemii, z wojną na Ukrainie i z wyzwaniami technologicznymi - dodał Mateusz Morawiecki.

Mercedes zmienia swoją sieć zakładów produkcyjnych w stronę elektromobilności

We wrześniu tego roku Mercedes‑Benz Vans ogłosił, że chce zbudować europejską sieć produkcyjną w pełni elektrycznych samochodów dostawczych w oparciu o platformę VAN.EA. Będzie to głównie dostosowywanie do elektrycznej architektury istniejących zakładów, które dziś produkują samochody spalinowe. Jawor ma być pierwszym zakładem produkującym wyłącznie elektryczne samochody dostawcze. Obecnie Mercedes produkuje tam silniki spalinowe, a od 2021 roku także zestawy baterii.

Fabryka Mercedes-Benz w Düsseldorfie produkuje już obecną generację Sprintera i eSprintera (model zamknięty/furgon). Od drugiej połowy 2023 roku na rynku pojawi się następna generacja eSprintera. Ponadto otwarte oznaczenia modeli (platforma dla producentów nadwozi lub pojazdów platformowych) dużego vana będą w przyszłości budowane na bazie VAN.EA.

Otwarty model obecnej generacji Sprintera jest produkowany w zakładach Mercedes‑Benz Ludwigsfelde od 2018 roku. Od wiosny 2024 roku będzie tam produkowany nowy eSprinter tego typu modeli. Ponadto firma utworzy fabrykę w Ludwigsfelde jako centrum kompetencyjne w zakresie personalizacji eVan.

Fabryka Mercedes-Benz w Vitorii w Hiszpanii produkuje średnie samochody dostawcze marki Mercedes-Benz. Portfolio produktów obejmuje Klasę V, EQV, (e)Vito i (e)Vito Tourer. Od połowy dekady będzie tam również produkowany średniej wielkości van oparty na czysto elektrycznej platformie modułowej VAN.EA.

W przyszłości platforma VAN.EA ma być podstawą budowy wszystkich vanów Mercedesa w średnim i dużym segmencie.