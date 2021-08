Miało być polskie Ferrari. Jest koniec polskiego supersamochodu

Mogąca się podobać sportowa sylwetka, dobre osiągi i polityczne błogosławieństwo rządu - pomimo tego pomysł na sportowy samochód zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce nie wypalił. Po kilku latach od sporego medialnego szumu projekt samochodu Arrinera Hussarya ostatecznie został pogrzebany.

Ostrożni inwestorzy



Podczas targów Motor Show w Poznaniu w kwietniu 2017 r. Arrinera pokazała model Hussarya 33. Jak wtedy zapewniano, to samochód przygotowany do homologacji, który miał zostać pokazany grupie potencjalnych inwestorów.

O ile pomysłodawcom projektu Arrinera Hussarya dość dobrze wyszło stworzenie projektu i początkowo całkiem nieźle radzili sobie z promocją i marketingiem, to nie poradzili sobie z komercjalizacją projektu. Koszty zaczęły ciążyć, a nie pojawiały się pieniądze ze sprzedaży samochodów (nie udało się sprzedać żadnego egzemplarza samochodu) i ostatecznie projekt upadł.

Spółka ożyła

We wszystkich tych raportach znalazła się taka sama informacja:



- Był to okres, w którym spółka zmagała się ze skutkami braku środków na finansowanie rozwoju swojego sztandarowego projektu, to jest supersamochodu Arrinera, oraz ze skutkami wywołanego

tym kryzysu organizacyjnego. Pomimo podejmowanych w tym zakresie prób, nie udało się znaleźć niezbędnego finansowania. W efekcie doprowadziło to do podjęcia decyzji o rezygnacji z rozwijania projektu supersamochodu Arrinera i zbycia aktywów związanych z tym projektem - pod tą deklaracją podpisał się Piotr Gniadek, prezes spółki Arrinera.



W raportach znalazła się także informacja, że w tych kwartałach spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. To chyba już naprawdę definitywny koniec tego projektu.

Początkowo Arrinera Hussarya miała mieć napęd spalinowy, ale w 2018 r. zapowiadano, że pojawi się także wersja elektryczna samochodu.Już wówczas na rynku New Connect notowane były akcje spółki Arrinera, która przygotowała projekt samochodu Arrinera Hussarya GT.Korzystając z rozgłosu, jaki przyniosła prezentacja w Ministerstwie Rozwoju, Arrinera planowała w grudniu 2016 r. emisję 1 mln akcji, po cenie emisyjnej 9 zł za akcję. Pieniądze miały zostać przeznaczone na dalszy rozwój projektu. Prawdopodobnie zgłosiło się zbyt mało chętnych na akcje nowej emisji, w efekcie nie doszła ona do skutku.Do kolejnej próby emisji 1 mln akcji doszło w październiku 2017 r. - wówczas również zakończyła się ona fiaskiem.Po co pisać o tej historii po kilku latach? Otóż pojawił się doskonały pretekst, nastąpił ciąg dalszy.Akcje spółki Arrinera na rynku New Connect notowane były od września 2011 r., szczyt notowań nastąpił w burzliwym 2016 r. - w połowie października tego roku za jedną akcję płacono 14,75 zł, na wysokich poziomach akcje Arrinery utrzymywały się do początku kwietnia 2017 r., potem nastąpił trend spadkowy, który zatrzymał się na poziomie 46 groszy w czerwcu 2019 r. Wówczas zawieszono notowania akcji Arrinery za brak przedstawienia raportu spółki za drugi kwartał 2019 r.I po kilku latach nastąpił nieoczekiwany powrót do żywych! Arrinera 10 sierpnia 2021 r. przedstawiła zaległy raport za drugi kwartał 2019 r. Tego dnia ukazały się także raporty za trzeci i czwarty kwartał 2019 r.Dzień później, 11 sierpnia 2021 r., spółka hurtowo przedstawiła sześć raportów okresowych (może to rekord warszawskiej Giełdy?): za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty kwartał 2020 r. oraz za pierwszy i drugi kwartał 2021 r.