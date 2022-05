Mikrosamochód elektryczny wzmocnił straż pożarną Opla

Elektryczny mikrosamochodzik Opla, Rocks-e, trafił do straży pożarnej w zakładach Rüsselsheim. Do pożarów nie jeździ, ale im zapobiega – służy strażakom m.in. do inspekcji, np. sprawdzania stanu gaśnic.

Za sprawą niewielkich rozmiarów, zwrotności i przede wszystkim elektrycznego napędu mały Rocks-e może jeździć wewnątrz hal produkcyjnych. Dzięki temu strażacy zamiast piechotą chodzić od gaśnicy do gaśnicy mogą teraz podjeżdżać samochodem, co pozwala oszczędzić sporo czasu.

Czytaj także: Elektryczny mikrodostawczak Opla, czyli odpowiedź na ciasne centra miast

Rocks-e ma długość 2,41 m i szerokość (bez lusterek) 1,39 m, a jego promień skrętu wynosi 7,2 m. Radzi więc sobie dobrze na nierzadko ciasnych drogach wewnętrznych zakładowych hal. Zasięg 75 km wystarcza na dniówkę w zupełności, a prędkość maksymalna 45 km/h to nawet za dużo – na terenie zakładu maksymalna dopuszczalna prędkość to 30 km/h.