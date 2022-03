Mimo rekordowych wielkości sprzedaży Sanok Rubber obniża zyski

Trudne warunki rynkowe związane z niepewnością w segmencie motoryzacji, a także gwałtownymi wzrostami kosztów materiałów i energii spowodowały, że mimo wzrostu sprzedaży o jedną piątą Sanok Rubber Company zanotowała w 2021 roku kilkuprocentowy spadek zysków.

Ekspozycja na wschód nie jest duża

Ograniczenie inwestycji

Decyzję o ewentualnej wypłacie dywidendy spółka podejmie później, bliżej terminu Walnego Zgromadzenia Akacjonariuszy, ale podczas konferencji przedstawiciele zarządu zastrzegli, że w trudnych okresach trzeba myśleć przede wszystkim o zapewnieniu stabilności funkcjonowania firmy.Zarząd nie spodziewa się poprawy warunków rynkowych, zwłaszcza w sytuacji trwającego konfliktu zbrojnego, który spotęgował problemy z cenami i dostępnością surowców. - Z pewnych kierunków surowców nie będzie, co będzie powodowało rosnący popyt tam, gdzie będą dostępne, a podaż się nie zwiększy, więc dynamika wzrostu cen i kosztów będzie większa - przewiduje Piotr Szamburski.Ta sytuacja może wpłynąć na rentowność działalności. - Może się okazać, że wynegocjowane z odbiorcami podwyżki cen mogą być nieadekwatne do sytuacji - zastrzegł Piotr Szamburski. Podwyżki cen wyrobów w obecnych warunkach są koniecznością, bo wzrost cen surowców i energii jest tak duży, że nie da się go zrównoważyć przez optymalizację procesów.Czytaj także: Sanok Rubber notuje wzrosty mimo niespodziewanych utrudnień Według Piotra Szamburskiego wojna na Ukrainie w bezpośredni sposób nie uderzyła w wyniki spółki zbyt mocno. - Po 2014 roku, kiedy zostaliśmy mocno uderzeni przez sytuację na wschodzie Ukrainy nasza ekspozycja na ten rynek nie została w pełni odbudowana i obecnie ma mniejszy wpływ na naszą działalność - mówi Piotr Szamburski.Udział sprzedaży na rynki wschodnie, ukraiński i rosyjski w całości przychodów grupy to 4 proc., czyli ma on wartość kilkudziesięciu milionów złotych. Piotr Szamburski przyznał jednak, że nie wiadomo na ile konflikt odbije się na przychodach grupy w sposób pośredni, bo prawdopodobnie część sprzedaży odbiorców wyrobów Sanok Rubber w Europie zachodniej mogła sprzedawać część swoich wyrobów na wschodzie Europy.Grupa Sanok Rubber Company weszła w rok 2021 po okresie „pokoleniowej" zmiany kontraktów motoryzacyjnych i uruchomieniu produkcji zaawansowanych wyrobów dla zupełnie nowych modeli samochodów. Kontynuowane były również procesy optymalizacyjne, a do użytku oddana została nowa hala produkcyjno-magazynowa w Sanoku, znacząco zwiększająca możliwości rozwojowe spółki.Piotr Szamburski poinformował, że w sytuacji rosnących kosztów spółka ograniczyła plany inwestycyjne, a perspektywa niepewności na rynku, spowodowanej przez trwającą na Ukrainie wojnę jest kolejnym bodźcem do ich ograniczenia. Spółka będzie kontynuowała niegnące inwestycje i dokonywała koniecznych dla dalszego funkcjonowania remontów. Według Piotra Szamburskiego 40 mln złotych to poziom inwestycji, którego utrzymanie jest dla spółki koniecznością.