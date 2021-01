Mimo trudnego roku Audi bije rekordy

W ubiegłym roku Audi sprzedało 1,7 mln aut, z czego pół miliona w czwartym kwartale. To najlepszy kwartał w historii firmy. W Chinach zanotowano ponad pięcioprocentowy wzrost i rekordową sprzedaż.

Sprzedaż w Europie spadła o jedną piątą

Rekordowy rok w Chinach

Czytaj także: Audi sięga po cyfrowego bliźniaka - Wprowadziliśmy do oferty 24 nowe modele i wersje, w tym pełną gamę modeli typu plug-in. Szczególnie cieszy nas wynik Audi Sport, bowiem wydaliśmy klientom ponad 700 samochodów Audi ze znakiem R i RS – to o 127 procent więcej licząc rok do roku. Ponadto w ramach programu Audi Select: plus sprzedaliśmy ponad 6 tysięcy samochodów, osiągając ponad 23 procentowy wzrost rok do roku – podkreśla Michał Bowsza, dyrektor marki Audi.W całej Europie dostawy nowych Audi były w porównaniu z rokiem 2019 niższe o 19,5 procent i zamknęły się liczbą 619 723 aut. Wzrosła jednak sprzedaż Audi e-tron (o 80,6 procent, w tym Audi e-tron Sportback) i Audi Q7 (o 6,3 procent). W czwartym kwartale, pomimo rosnących ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, trend wzrostowy był już widoczny dla całej gamy modelowej Audi: dostawa 178 891 samochodów w okresie od października do grudnia była o 2,5 procent wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim.W Stanach Zjednoczonych odnotowano spadek rok do roku o 16,7 procent, do 186 620 samochodów. Rynek modeli SUV tej marki wzrósł o dwie trzecie, co jest głównie zasługą Audi Q3, którego sprzedaż wzrosła o 83,9 proc.Zdecydowanym rekordzistą okazał się rynek chiński, gdzie Audi sprzedało w ubiegłym roku więcej samochodów niż kiedykolwiek w przeszłości - 727 358 sztuk, co oznacza wzrost o 5,4 procent. Również czwarty kwartał był w Chinach lepszy niż porównywalne okresy lat poprzednich. To obecnie największy rynek Audi. Według firmy do takiego zwiększenia sprzedaży doprowadziły szybkie ożywienie gospodarcze po pandemii oraz wynikające z niej wysokie zapotrzebowanie na indywidualną mobilność.