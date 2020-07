Mitsubishi Motors przewiduje spore straty w tym roku

Japoński koncern Mitsubishi Motors spodziewa się zakończyć bieżący rok fiskalny do marca 2021 r. stratą operacyjną na poziomie 140 mld jenów (ok. 1,33 mld USD). Ma to związek z konsekwencjami trwającej pandemii - ogłosiła spółka w poniedziałek.

Jak odnotowuje agencja Reutera, szósty co do wielkości japoński producent samochodów zakończył pierwszy kwartał roku bieżącego rozliczeniowego stratą operacyjną na poziomie 53,3 mld jenów (504,9 mln USD). Miało to związek ze spadkiem sprzedaży samochodów marki o ponad połowę w okresie od kwietnia do czerwca w ujęciu rdr.

Mitsubishi przewiduje, że w ujęciu całorocznym strata operacyjna spółki sięgnie 140 mld jenów, czyli 1,33 mld dolarów. W poszukiwaniu oszczędności koncern planuje wstrzymać produkcję SUV Pajero w pierwszej połowie 2021 r. Będzie się to wiązało z likwidacją fabryki w środkowej Japonii, gdzie powstaje ten model.

Koncern tłumaczy słabe wyniki w ostatnich miesiącach negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na popyt samochodów. Wiele firm motoryzacyjnych zmaga się obecnie z ograniczeniami produkcji i dystrybucji pojazdów oraz ze skutkami globalnej zapaści gospodarczej dotykającej potencjalnych nabywców.

Mitsubishi Motors wchodzi w skład francusko-japońskiego sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi. Z udziałami na poziomie 34-proc. Nissan jest głównym akcjonariuszem producenta z tokijskiej dzielnicy Minato.