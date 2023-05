Mniejsza liczba rejestracji aut osobowych i dostawczych w kwietniu

Liczba zarejestrowanych aut osobowych i dostawczych do 3,5 ton spadła w kwietniu br. o 0,35 proc. w ujęciu rocznym; była też niższa o 28,39 proc. wobec marca br. - podał w piątek instytut Samar. Dodał, że łączna liczba rejestracji w tym roku jest wyższa od tej z 2022 r.

Gorsze wyniki w kwietniu efektem okresu świątecznego i rosnących cen

Zgodnie z opublikowanym w piątek przez Samar raportem "Rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych. Kwiecień 2023", w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku wynik rejestracji samochodów osobowych był o 1,7 proc. wyższy niż rok wcześniej. "W porównaniu do marca br. liczba zarejestrowanych aut osobowych zmniejszyła się aż o ponad 28 proc." - wskazano. Dodano, że na koniec drugiej dekady miesiąca wzrost liczby zarejestrowanych samochodów osobowych wyniósł ponad 13 proc.

"Również na rynku samochodów dostawczych widać spore spadki, zarówno wobec poprzedniego miesiąca, jak i rok do roku" - zaznaczono. Według raportu "obserwowane pogorszenie wyników w porównaniu do marca to z jednej strony efekt krótszego "świątecznego" miesiąca, z drugiej zaś rosnących cen, nie tylko samochodów" - stwierdzono.

Zwrócono uwagę, że podwyżki cen samochodów - od kilku do niemal 10 proc. - można zaobserwować zarówno w przypadku marek popularnych, jak i premium. "W sumie ceny na rynku wzrosły średnio o około 8 proc." - podano. Dodano, że średnia cena sprzedaży na koniec marca (najnowsze dostępne dane) wyniosła niemal 167 tys. zł i była o 7,6 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Natomiast prognoza IBRM SAMAR na 2023 r. zakłada rejestrację 440 tys. samochodów osobowych oraz 62 tys. pojazdów dostawczych o DMC do 3,5 tony.

Kwiecień gorszy od marca, ale lepszy od analogicznego okresu sprzed roku

W raporcie powołano się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, z których wynika, że w kwietniu 2023 r. zarejestrowano w Polsce 39 625 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t, czyli o 0,35 proc. (-138 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 28,39 proc. (-15 707 szt.) mniej niż w marcu 2023 r. "Dane skumulowane (178 488 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2023 roku o 13,21 proc. (+20 823 szt.)" - przekazano.

Dodano, że dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują też, że w kwietniu 2023 r. zarejestrowano w Polsce 35 485 samochodów osobowych, o 1,73 proc. (+602 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 28,26 proc. (-13 975 szt.) mniej niż w marcu 2023 r. "W 2023 r. zarejestrowano dotychczas w Polsce 158 517 samochodów osobowych, o 15,76 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+21 584 szt.)" - poinformowano.

W kwietniu br. udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 26,01 proc., a udział firm - 73,99 proc. "W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 26 255 aut. Udział klientów firmowych w 2023 roku wyniósł dotychczas 71,33 proc." - wskazano. Statystyka ta - jak zaznaczono - nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie "osób fizycznych".

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w kwietniu br. zarejestrowano w Polsce 4 tys. 140 samochodów dostawczych, o 15,16 proc. (-740 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 29,50 proc. (-1 732 szt.) mniej niż w marcu 2023 r. "W 2023 r. zarejestrowano dotychczas w Polsce 19 971 samochodów dostawczych, o 3,7 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku" - poinformowano.