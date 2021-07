Mój elektryk – Nowa droga do… nikąd

Program Mój elektryk jest o niebo lepszy od systemu dopłat stosowanego w ubiegłym roku. Odniesie wielki sukces. Tylko, że nadal do niczego nie prowadzi, jest tylko dopłacaniem bogatym do bezsensownie drogich zabawek. Przy okazji rząd powiązał go z systemem 500 plus – duże rodziny dostają dużo pieniędzy na dzieci, to będą je wydawać na za drogie samochody. Naprawdę?

Według Macieja Mazura w najbliższych miesiącach ta forma finansowania zacznie w programie dominować. Jeżeli tak, to trzeba będzie trochę poczekać. Program dopłat do zakupu dla osób indywidualnych rusza 12 lipca. W wypadku dopłat do leasingu procedura jest bardziej skomplikowana.- W pierwszej kolejności będzie przeprowadzony nabór banków, potem banki ogłoszą nabór dla firm leasingowych, z którymi podpiszą bilateralne umowy – wyjaśnia Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po czym dodaje, że z punktu widzenia leasingobiorcy proces ten będzie niewidoczny: formalności dopełni firma leasingowa, a kwota dopłaty pomniejszy pierwszą płatność leasingową.Kolejną przewagą tegorocznego systemu nad poprzednim jest uproszczenie procedury. - Wyszliśmy z założenia, że formularz musi być wręcz intuicyjny, bo w programie „Mój prąd” prosty formularz zachęcał do udziału – stwierdził Ireneusz Zyska.Ważne jest także wprowadzenie możliwości złożenia wniosku także po wcześniejszym kupnie samochodu – o dofinansowanie mogą się ubiegać także ci, którzy elektryczne auta kupili po 1 maja 2020 roku. To zdecydowanie zwiększy liczbę wykorzystywanych dopłat.Ciekawostką jest wprowadzenie wyższych limitów dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny, a jak zauważył Ireneusz Zyska ma takie karty już milion rodzin w Polsce. Duże rodziny zamiast podstawowej dopłaty 18 750 złotych (to kwota taka sama jak w ubiegłorocznym programie „Zielony samochód”) będzie mogła otrzymać kwotę do 27 tys. złotych. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wskazało w ofercie elektrycznych aut samochody rodzinne – cena najtańszego to 137 140 złotych, ale większość cen oscyluje wokół 200 000 złotych.Czytaj także: Zrównoważony transport czuje się niedoceniony. Ile na elektromobilność? Ministerstwo liczy zatem, że duże rodziny sporo zaoszczędziły dzięki 500 plus zbieranemu przez kilka ostatnich lat lub będą w stanie pokrywać wysokie raty leasingowe ze tak drogie samochody. Jako ojciec trzech synów (niestety już za starych, żeby „załapać się” na choćby jedno 500 plus) raczej wątpię w tak dobrą pozycję finansową większości rodzin.Prawdę mówiąc wątpię w sam program. Nie w jego wykorzystanie, ale skutki. Według wypowiedzi uczestników debaty przy wprowadzeniu programu ma on przede wszystkim rozpędzić rynek samochodów elektrycznych w Polsce. Według mnie nie napędzi, przynajmniej w kwestii nabywców indywidualnych. Będzie tylko niewielką nagrodą dla tych, którzy i tak chcą kupić suto elektryczne. Gdyby miał spełniać rolę zachęty dla tych, którzy w innych warunkach wybraliby auto spalinowe, musiałby w znacznie większym stopniu korygować „nadpłatę”, różnicę cen między porównywalnymi samochodami z napędami spalinowymi i elektrycznymi.Ta różnica wciąż jest znacznie wyższa niż 18 750 złotych, a nawet 27 000 zł, jeżeli weźmiemy pod uwagę Kartę Dużej Rodziny. Tak więc auta elektryczne nadal będą kupowali ci, którzy i tak by kupili auto elektryczne i stać ich na to. Inaczej mówiąc, jeżeli prawdą są doniesienia, że w ubiegłym roku zmniejszono o połowę planowane wsparcie zakupu auta EV, dlatego, że według Jarosława Kaczyńskiego to tylko „dopłacanie bogatym do zabawek”, to ten ruch zmienił dopłaty właśnie w takie dopłacanie do zabawek tym, którzy i tak są wystarczająco bogaci, żeby je kupić.Czytaj także: Drogo i nie zawsze eko. Kto zapłaci za mocne tempo elektryfikacji? W przypadku innych krajów Unii dopłaty bywają znacznie wyższe, a z drugiej strony istnieją inne formy wsparcia, np. ulgi w podatkach przy zakupie i eksploatacji, co także można przeliczyć na znaczne kwoty. Chodzi o to, żeby w sumie samochód elektryczny nie był dużo droższy w zakupie i eksploatacji (łącznie) od spalinowego. Ograniczenie się do kwoty 18 750 złotych („wsparcia” w formie jazdy po buspasach czy darmowego parkowania nie można traktować poważnie) nie zachęci wahających się do sięgnięcia po wciąż bardzo drogie i nie bardzo użyteczne auta elektryczne.