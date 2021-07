Morawiecki: Planujemy sześć klastrów sektorowych. Wśród nich transport niskoemisyjny

Transport niskoemisyjny jest przyszłością Europy i naszego kraju. W Polskim Ładzie rząd zaplanował sześć klastrów sektorowych, specjalnie dla Śląska dedykowany będzie klaster dotyczący pojazdów niskoemisyjnych - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"W Polskim Ładzie zaplanowaliśmy sześć klastrów sektorowych, które zwiążą potencjał produkcyjny i edukacyjny. Specjalnie dla Śląska dedykowany będzie klaster dotyczący pojazdów niskoemisyjnych i komponentów do ich budowy" - powiedział premier podczas II edycji Konferencji Programowej "Śląski Ład".

Szef rządu wskazywał, że ważna jest także sieć firm współpracujących, instytutów badawczych, uczelni wyższych, tak by absolwenci mieli prace w perspektywicznych sektorach.

Według premiera "to nie stanie się w ciągu najbliższych miesięcy, to się stanie w najbliższych latach". "Ale wiemy, że transport niskoemisyjny jest przyszłością Europy i Polski w perspektywie kilkunastu lat" - zaznaczył.

Premier @MorawieckiM podczas III Konferencji Programowej #ŚląskiŁad: Stawką #PolskiŁad jest to, żeby podnieść poziom rozwoju i jakość życia Polaków w każdym zakątku kraju, zwłaszcza na Górnym Śląsku. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 12, 2021

Mateusz Morawiecki zauważył, że Polska już dziś jest liderem w produkcji baterii litowo-jonowych. "Sprzedaż samochodów elektrycznych, ale w szczególności sprzedaż już dziś z Polski autobusów elektrycznych jest jedną z najwyższych w Europie" - powiedział.

Odnosząc się do wcześniejszego wystąpienia wicepremiera, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) Jacka Sasina, szef rządu powiedział, że przedstawił on bardzo ciekawe plany inwestycji spółek Skarbu Państwa. "One także wymagają transformacji, one często charakteryzują się pewnego rodzaju sporami wewnętrznymi, które tam się toczą. Wiemy doskonale na Śląsku, że tak jest i nie ma co chować głowy w piasek. To jest wielkie wyzwanie dla MAP, by doprowadzić do pewnego rodzaju spokoju społecznego, ale jednocześnie umieć wykorzystać te firmy dla wzmocnienia procesów inwestycyjnych na Śląsku" - powiedział Morawiecki.