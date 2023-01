Moskwa: Zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku jest nierealny

Patrząc na rozwój elektromobilności uważam, że zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku jest nierealny - powiedziała w sobotę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że w tej kwestii Polska jest w mniejszości w Unii Europejskiej.

Podczas wywiadu w TVP Info, szefowa resortu klimatu i środowiska, wskazała, że Polska zawsze była przeciwna zakazowi rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku.

"Patrząc na rozwój stacji ładowania i elektromobilności w Europie, uważam, że ten termin jest nierealny" - powiedziała. Dodała jednak, że w tej kwestii, podczas dyskusji na forum unijnym, Polska jest w mniejszości.

Wyraziła jednocześnie nadzieję, że "kryzys i racjonalność zdecydują o przebiegu tego procesu". Minister zaznaczyła, że Polska cały czas inwestuje w elektromobilność, ale w tempie adekwatnym do tempa jej rozwoju, bez przymusu, a bardziej motywująco np. przez instrumenty finansowe. "Tylko w taki sposób ta transformacja może się odbyć" - stwierdziła.

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski 27 października 2022 r. zawarły porozumienie dotyczące bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych, oznaczający odejście od sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi do 2035 roku. Jest to pierwszy uzgodniony wniosek z pakietu "Fit for 55", którego celem jest redukcja emisji CO2 o 100 proc. do 2035 r.