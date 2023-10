Motoryzacja się zwija, wiele firm zniknie z rynku. Ci co zostaną, zarobią więcej

Wszystkie raporty branżowe wskazują, że wolumen produkcji w motoryzacji będzie znacznie mniejszy. Produkcja związana z wysokiej jakości technologiami da jednak większe zarobki – mówi Piotr Ciemięga, ekspert ds. automotive Siemensa.

W ostatnich latach można było zaobserwować przyspieszenie we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w przemyśle. Ten trend lekko wyhamował w ostatnim roku, ale wciąż decyduje on o miejscu w globalnych łańcuchach dostaw.

Bardziej zaawansowana produkcja samochodów elektrycznych czy autonomicznych da lepiej zarobić - tym firmom, które "wskoczą do cyfrowego pociągu".

Z badania Digi Index Siemensa wynika, że polskie firmy przemysłowe z fazy gotowości przeszły do faktycznego cyfryzowania procesów.

Piotr Ciemięga, ekspert ds. automotive Siemens Polska, uważa, że zmiana, która zachodzi w motoryzacji, to swego rodzaju rewolucja, w której upatruje on dużą szansę. Oczywiście dla wielu firm będzie także elementem ryzyka.

- Spotykam się z opiniami, że wiele firm zniknie z rynku i wszystkie raporty branżowe wskazują na to, że w najbliższych latach wolumen produkcyjny będzie znacznie mniejszy. Z drugiej strony samochody elektryczne i autonomiczne wymagają najwyższej jakości technologii. Oznacza to, że choć wolumeny produkcji znacznie się zmniejszą, to produkcja związana z wysokiej jakości technologiami da większe zarobki - wyjaśnia Piotr Ciemięga i przekonuje, że przemysł motoryzacyjny idzie w kierunku efektywnej, wysokomarżowej produkcji.

Motoryzacja była i pozostaje liderem robotyzacji wśród branż przemysłowych

Produkcja dla motoryzacji zawsze charakteryzowała się jednym z wyższych poziomów robotyzacji w przemyśle. W ostatnich latach można było zaobserwować duże zaangażowanie przedsiębiorców, także w branży motoryzacyjnej, w zastosowanie rozwiązań cyfrowych i przyspieszenie w ich wdrożeniach.

- W ostatnim roku widzimy lekkie wyhamowanie tego trendu, co wynika m.in. z sytuacji geopolitycznej i mniejszej podaży samochodów. W dłuższym terminie jednak digitalizacja przemysłu to stały trend, którego nie można zatrzymać - mówi Piotr Ciemięga.

Wskazuje, że elementem wpływającym na wzmocnienie procesu robotyzacji w przemyśle jest nasze miejsce w globalnych łańcuchach dostaw. Utrzymanie go w wielu wypadkach będzie oznaczało konieczność robotyzacji nie tylko procesów stricte produkcyjnych, ale całej działalności zakładów. Polska jest częścią globalnej gospodarki. Jeżeli nasi przedsiębiorcy chcą myśleć o przyszłości, to muszą się zmieniać - przekonuje Piotr Ciemięga.

Badanie Digi Index pokazuje, że przeszliśmy od fazy rozmów do działania

Siemens od 10 lat mówi o rozwiązaniach Industry 4.0 i 5 lat temu postanowił sprawdzić, jaki jest poziom rzeczywistych zmian w przedsiębiorstwach. W ten sposób powstało badanie Digi Index.

- W ramach tego badania sprawdzamy 6 głównych obszarów w zakresie digitalizacji przedsiębiorstw: od spraw administracyjno-biurowych, przez produkcję, po obszary związane z analizą danych. Na podstawie tych danych określamy wskaźniki cyfryzacji przedsiębiorstwa w skali od 1 do 4.

Tegoroczne wyniki badania Digi Index pokazują, że firmy wyszły z fazy rozmów o potrzebie cyfryzacji oraz przygotowań do realizacji konkretnych projektów i działań. Poziom cyfryzacji przekroczył 2, a to zdaniem Siemensa znak, że z fazy gotowości firmy przeszły do faktycznej cyfryzacji.

Średni poziom cyfryzacji w badanych sektorach wyniósł 2,4 pkt, co stanowi postęp w stosunku do lat minionych. W roku 2019 poziom cyfryzacji wynosił 1,8 pkt, a w roku 2021 zwiększył się do 1,9.