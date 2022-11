Motoryzacja w niewielkim stopniu ogranicza emisje CO2

Mniej niż 10 proc. firm motoryzacyjnych osiągnie zrównoważony model funkcjonowania do 2050 roku - wynika z raportu „Zrównoważony rozwój w motoryzacji: od ambicji do działania”. Firmy z tej grupy spodziewają się zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 35 proc. do 2030 r.

Od 2018 r. przemysł motoryzacyjny ograniczył ogólne emisje gazów cieplarnianych (GHG) tylko o 5 proc., oczekuje się, że do 2030 r. emisja zostanie zredukowana o kolejne 19 proc.

Tylko niewielka grupa - mniej niż 10 proc. - organizacji motoryzacyjnych jest na dobrej drodze do osiągnięcia zrównoważonego modelu funkcjonowania.

Organizacje motoryzacyjne koncentrują się dziś na redukcji emisji, priorytet nadając tym inicjatywom, nad którymi mają bezpośrednią kontrolę - takim, jak m.in. produkcja i dekarbonizacja flot pojazdów.

Z raportu Capgemini "Zrównoważony rozwój w motoryzacji: od ambicji do działania", wynika, że zdecydowana większość (70 proc.) przemysłu motoryzacyjnego koncentruje się na ogólnej redukcji emisji gazów cieplarnianych w swojej działalności.

Dwie trzecie (64 proc.) organizacji motoryzacyjnych spodziewa się poprawy w tym zakresie do 2040 r., a 57 proc. wychodzi poza wymogi ESG, aby zrównoważony rozwój stał się ich kluczowym czynnikiem biznesowym.

Zbyt wolne tempo redukcji emisji CO2 w branży motoryzacyjnej

Jednak od 2018 r. przemysł motoryzacyjny ograniczył ogólne emisje gazów cieplarnianych (GHG) tylko o 5 proc., oczekuje się, że do 2030 r. emisja zostanie zredukowana o kolejne 19 proc. - podali autorzy raportu.

- Przy obecnym tempie organizacje motoryzacyjne nie będą w stanie osiągnąć ogólnego celu zerowych emisji netto do 2050 r. w ramach Porozumienia Paryskiego - ocenili.

Dodali, że tylko niewielka grupa - mniej niż 10 proc. - organizacji motoryzacyjnych jest na dobrej drodze do osiągnięcia zrównoważonego modelu funkcjonowania.

- Firmy z tej grupy spodziewają się zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 35 proc. do 2030 r., w porównaniu ze średnią przewidywaną redukcją 19 proc. w całym przemyśle motoryzacyjnym - zaznaczyli.

Zwrócili przy tym uwagę, że oczekiwana jest poprawa ogólnej efektywności operacyjnej wyżej wymienionych firm o 22 proc. do 2026 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma pomóc w realizacji celów

Jak wyjaśnili, dzięki wprowadzaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, firmy te będą po prostu osiągać lepsze wyniki. Co więcej, badania wskazują, że w przypadku firm działających na rzecz klimatu, wzmacnia się ich wizerunek i marka pracodawcy. Dzięki temu poprawia się także atrakcyjność tych firm w oczach kandydatów do pracy.

Z raportu wynika ponadto, że organizacje motoryzacyjne koncentrują się dziś na redukcji emisji, priorytet nadając tym inicjatywom, nad którymi mają bezpośrednią kontrolę - takim, jak m.in. produkcja i dekarbonizacja flot pojazdów.

- Wdrażanie inicjatyw dotyczących zrównoważonego łańcucha dostaw wzrosło do 57 proc. w 2022 r. z 42 proc. w 2019 r. - podano.

Według autorów raportu, ważne jest także wdrożenie inicjatyw opartych o gospodarkę o obiegu zamkniętym.

- Ten model produkcji i konsumpcji zakłada ponowne użycie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe - wymienili.

- Podczas, gdy 73 proc. firm zgadza się, że model ten jest konieczny do osiągnięcia długoterminowych celów finansowych, to tylko 53 proc. organizacji go stosuje. Wdrożenie takich metod jest o tyle istotne, że może wpłynąć np. na upowszechnienie się pojazdów elektrycznych, które są tu częścią rozwiązania - dodali.

Jak wyjaśnili, oznacza to, że po pierwsze, akumulatory do samochodów elektrycznych powinny mieć coraz dłuższą żywotność, a po drugie, powinny być budowane w systemie krążenia i ponownego wykorzystywania surowców.