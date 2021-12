Motoryzacyjny gigant znalazł sposób na chipowy kryzys

Koncern motoryzacyjny Stellantis, który powstał z połączenia PSA i Fiata Chryslera, chce zainwestować miliardy w rozwój elektroniki. Do roku 2030 po drogach ma jeździć 34 mln połączonych z siecią samochodów marek tej grupy. Na usługach dla nich firma chce zarabiać 20 mld euro rocznie. Chcąc to osiągnąć, musi jednak zainwestować 30 mld euro, m.in. w rozwój tych usług. W inwestycyjnych planach także produkcja własnych półprzewodników.

Akademia oprogramowania

Obecnie na drogach jest 12 mln aut marek grupy Stellantis z dostępem do Internetu. W roku 2026 ma ich być 26 mln, a przychody z oferowanych usług online mają sięgnąć 4 mld euro. W roku 2030 aut skomunikowanych cyfrowo ma już być 34 mln, a przychody z oprogramowania i usług online mają dojść do 20 mld euro. Stellantis deklaruje, że w tym roku dostarczył już cyfrowo ponad 6 mln uaktualnień do oprogramowania samochodów i do 2026 roku raz na kwartał zamierza takie operacje powtarzać.Chcąc wesprzeć tę cyfrową rewolucję Stellantis chce stworzyć akademię oprogramowania i zarządzania danymi, w której przeszkoli ponad 1000 swoich inżynierów. Do roku 2024 grupa chce mieć 4500 inżynierów od oprogramowania.Aktualizacja oprogramowania, dostępnych funkcji i informacji ma coraz większe znaczenie, bo już dziś według badań spędzamy w samochodach 4 lata życia, a liczba ta rośnie. Kiedy jeszcze rozpowszechnienie automatycznego prowadzenia uwolni ten czas od konieczności kierowania autem, dostęp do usług cyfrowych, sklepów internetowych czy rozrywki zyska na znaczeniu.