Motoryzacyjny Top 10 roku 2021. Wybór subiektywny

W statystykach sprzedaży absolutnie jeszcze tego nie widać, ale w tym roku, podobnie jak w kilku poprzednich latach i w wielu następnych, najważniejsza będzie elektromobilność. Przynajmniej w oficjalnych przekazach i planach... Dyktująca warunki administracja, a wraz z nią samochodowe koncerny tym wydają się żyć. Co nas czeka w tym roku? Zobaczmy.

BMW i

Dacia Spring

Digitalizacja sprzedaży

Electromobility Poland - pierwsza łopata

Nissan X-Trail

Tesla Y

Toyota - prototypowy pojazd z bateriami ze stałym elektrolitem

Volkswagen ID.4

Po kilku latach sprzedaży małego i3 BMW chce mocniej rozwinąć submarkę o nazwie i. Na ten rok zapowiedziano dwa modele: i4 oraz iX3. BMW obwieściło niedawno, że w tym roku zamierza podwoić liczbę sprzedanych aut elektrycznych.Obecnie w ramach koncernu oferta obejmuje 13 zelektryfikowanych modeli (w pełni elektrycznych i hybryd PHEV), a do roku 2025 ma ich być już 25, z czego ponad połowę powinny stanowić samochody w pełni elektryczne.To samochód spokrewniony techniczne z obecnymi już na rynku modelami Renault - sprzedawanym od 2015 Kwidem i wprowadzonym w ubiegłym roku elektrycznym K-ZE. Nie znacie?Nic dziwnego, to modele na rynek azjatycki. Do Europy trafią jako Dacia i tylko w wersji elektrycznej. Plusem ma być to, że Spring ma należeć do najtańszych elektryków na rynku, a tani elektryk to coś, za czym trzeba tęsknić i oczy wypatrywać.W zeszłym roku pierwszy lockdown kompletnie zaskoczył producentów i dealerów samochodów – wraz z zamknięciem salonów sprzedaż w zasadzie zamarła. Spadki sprzedaży na niektórych rynkach sięgały wiosną 70-80 proc. Podczas gdy w innych segmentach sprzedaż przeniosła się do Internetu, w przypadku samochodów to psychicznie zbyt poważny zakup i duży wydatek, a technicznie – zbyt skomplikowany (ze względu na liczbę dostępnych wersji, opcji czy rabatów), by klienci masowo migrowali do sieci.Czytaj także: Stare hale nie zostaną puste. W Gliwicach miejsce po Astrze już pozajmowane Koncerny samochodowe w zasadzie dopiero w 2020 r. poważniej zaczęły podchodzić do tworzenia cyfrowych kanałów sprzedaży - i będą ten trend kontynuować. BMW zapowiedziało, że do roku 2025 zainwestuje w digitalizację sprzedaży i marketingu „trzycyfrowe liczby milionów euro”.Druga strona to nabywcy. Według Analytics Insight w ubiegłym roku 81 proc. z nich nie było przekonanych do kupna samochodu online; właśnie w tym roku ma się to zmienić.To projekt wzbudzający skrajne emocje: jedni go uważają za gospodarcze „wstawanie z kolan”, a inni za niewypał, który pozostał po nierealnym „milionie elektrycznych aut” premiera Morawieckiego.Ja zaś temu przedsięwzięciu kibicuję. Potęgi motoryzacyjnej (w znaczeniu posiadania własnych samochodowych marek, bo w produkcji części jesteśmy wszak bardzo wysoko) to z nas nie zrobi, ale stworzone przez kolejny produkowany u nas samochód elektryczny dodatkowe zapotrzebowanie na zaawansowane technicznie podzespoły da przemysłowi kolejny bodziec rozwojowy, nie wspominając już o szacowanych na 15 tys. nowych miejscach pracy.Pierwsza łopata na budowie fabryki samochodów Izera w Jaworznie powinna być wbita w trzecim kwartale roku. Na razie nie wiadomo, co i kiedy będzie się działo na sąsiednich działkach, na których mają się lokować dostawcy...Ów samochód wyróżniłem nie z powodu samego auta. W tej kategorii postawiłbym raczej na także zapowiedzianą na ten rok nową generację modelu Qashqai, który - przy debiucie pierwszej generacji z niszowego modeli (jak planowano) - stał się lokomotywą sprzedaży marki.Nowy X-Trail wchodzi do tego zestawienia i na rynek wraz z nowym systemem obiegu aluminium. Maska i drzwi są wycinane z takiej to blachy, a jej pozostałości są zbierane i odsyłane do dostawców, co daje możliwość recyklingu wysokiej jakości materiału.Podobny system od 2017 roku jest stopniowo wprowadzany w kolejnych zakładach marki Audi. W tym roku ma ruszyć w fabryce w Gyor.Samochodowe nadwozia potrzebują blachy znakomitej jakości, więc zwykle nie pochodzi ona z recyklingu, gdzie trudniej uzyskać taki standard, lecz z aluminium pierwotnego. Recykling tymczasem pozwala zmniejszyć ilość potrzebnej do produkcji aluminium energii o 90 proc. Ścinki z tłoczni pozwalają zyskać aluminium z recyklingu, które zapewnia odpowiednio wysoką jakość przy ogromnej oszczędności energii.W elektromobilności Tesla jest od lat fenomenem, śledzonym bacznie zarówno przez entuzjastów, jak i krytyków elektrycznych aut (nie mówiąc już o inwestorach giełdowych). Skoro zatem Tesla ma coś nowego…Ten samochód jest już na amerykańskim rynku, ale na innych, m.in. w Europie dopiero debiutuje. Mimo to już w globalnych statystykach sprzedaży wskoczył do grona najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych.Oto kolejny z serii tanich (jak na auto elektryczne) modeli Tesli, który ostatnio zyskał jeszcze tańszą wersję – pierwsze egzemplarze miały napęd na obie osie: ma napęd tylko na jedną i mniejszy zasięg - nieco poniżej 400 km.Baterie litowo-jonowe spowodowały przełom, w stosunku do stosowanych przez lata akumulatorów ołowiowych - bez nich nie byłoby elektromobilności. Z drugiej jednak strony od dawna widać ich wady – niebezpieczeństwo wybuchu lub przynajmniej zapłonu czy długi czas ładowania.Czytaj także: Drogo i nie zawsze eko. Kto zapłaci za mocne tempo elektryfikacji? Baterie z elektrolitem stałym mają być bezpieczniejsze, wydajniejsze, szybsze w ładowaniu. Wiele firm nad nimi pracuje, ale raczej nie spodziewają się produkcji w ciągu kilku następnych lat.Toyota w ubiegłym roku zapowiedziała, że zaprezentuje jeżdżący prototyp samochodu. Obiecuje dwukrotnie większy zasięg niż tej samej wielkości zestaw baterii litowo-jonowych i ładowanie „do pełna” w 10 minut.Volkswagen w ubiegłym roku niemal potroił sprzedaż samochodów elektrycznych typu BEV (bateryjnych), przekraczając 212 000 sztuk, a jego najpopularniejszym modelem był ID.3 (choć wszedł na rynek dopiero we wrześniu). Sprzedano 56 500 takich aut. Na drugim miejscu wylądował e-Golf ze sprzedażą na poziomie 41 300 samochodów.To wciąż śmiesznie mało w ogólnej liczbie sprzedanych aut taj marki (5,328 mln w ubiegłym roku), ale niemiecki koncern ma ambicje stać się elektromobilną potęgą - i seria ID ma mu w tym pomóc.Nowy ID.4 będzie oparty na tej samej platformie, a więc na tych samych lub bardzo podobnych rozwiązaniach techniczne,, jak ID.3, ale będzie należał do dynamicznie rosnącego segmentu crossoverów.