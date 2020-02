MR: w Polsce powstaną najbardziej zaawansowane technologicznie komponenty baterii do e-pojazdów

W Polsce powstaje fabryka komponentów do produkcji katod do akumulatorów litowo-jonowych na potrzeby branży motoryzacyjnej - poinformował we wtorek resort rozwoju. Produkowane będą tam najbardziej zaawansowane technologicznie komponenty baterii do pojazdów elektrycznych.

Jak czytamy w komunikacie, belgijska firma Umicore zainaugurowała w Radzikowicach na Opolszczyźnie budowę fabryki, w której będą powstawały najbardziej zaawansowane technologicznie komponenty baterii do pojazdów elektrycznych pozwalającej magazynować więcej energii i zwiększyć zasięg e-pojazdów, zarówno tych wymagających wysokich kwalifikacji technicznych, jak i magazynowych czy produkcyjnych.

"Dzięki tej inwestycji jeszcze w tym roku powstanie pierwsza tego typu fabryka w Europie i trzecia na świecie, po Chinach i Korei Płd. - powiedział, cytowany w komunikacie wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek. Dodał, że to także największa zagraniczna inwestycja w tym regionie.

Wskazał, że Umicore całkowicie stawia na zieloną energię, dlatego w jednym przedsięwzięciu biznesowym łączy dwa aspekty: nowoczesnej technologii i ochrony środowiska.

Jak ocenił prezes Umicore Marc Grynberg, dzięki innowacyjnym technologiom, odpowiedzialnemu wydobyciu surowców i zastosowaniu zamkniętego obiegu materiałów firma jest bardzo mocno zaangażowana w proces transformacji ku elektrycznej mobilności. "Jesteśmy wiodącym dostawcą materiałów katodowych w transporcie elektrycznym i dlatego tak ważna jest dla nas możliwość docierania do klientów w różnych regionach świata. Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Nysie świetne wpisuje się w tę strategię" - dodał.

MR poinformowało, że nowa fabryka powstanie w ciągu kilku najbliższych miesięcy na powierzchni 72 ha. Powstanie ponad 400 nowych miejsc pracy, zarówno tych wymagających wysokich kwalifikacji technicznych, jak i magazynowych czy produkcyjnych. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2020 roku.

W komunikacie czytamy również, że poza obszarem produkcyjnym inwestor zamierza uruchomić centrum badawczo-rozwojowe na potrzeby globalne firmy. W ocenie resortu rozwoju, projekt wpisuje się w jeden z flagowych postulatów zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rozwoju branży elektromobilności.