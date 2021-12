Na drodze wojewódzkie 871 pomiędzy Stalową Wolą a Jamnicą na Podkarpaciu zaczął działać pomiar prędkości

Na drodze wojewódzkiej 871 pomiędzy Stalową Wolą a Jamnicą na Podkarpaciu uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości – poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Stalowej Woli wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Odcinek ma 6,5 km długości, pomiar prędkości zaczął działać w czwartek od godz. 12.

Na konferencji prasowej Weber podkreślił, że odcinek ten jest bardzo niebezpieczny.

"Mieszkańcy Stalowej Woli oraz Tarnobrzega, którzy dojeżdżają tą drogą do pracy wiedzą, że jest ona bardzo niebezpieczna. W ciągu 8 lat doszło do ponad 100 zdarzeń drogowych, wydarzyły się 22 wypadki drogowe, 26 osób zostało rannych, osiem osób zginęło" - podał Weber.

Wiceminister przypomniał wypadek z lipca br., w którym 37-letni Grzegorz G., kierujący audi S7, prawdopodobnie w trakcie wyprzedzania, zderzył się z jadącym z naprzeciwka audi A4, którym jechały trzy osoby: 37-latka, jej 39-letni mąż i ich dziecko - 2,5-roczny chłopiec. Mimo reanimacji nie udało się uratować kobiety i mężczyzny jadących audi A4. Natomiast ich synek i kierowca z audi S7 trafili do szpitala. Dziecko miało złamaną nóżkę. Grzegorz G. w wypadku odniósł obrażenia jamy brzusznej i przeszedł operację ratującą życie. Obecnie 37-latek przebywa w areszcie.

Według ustaleń prokuratury, 37-latek w chwili wypadku jechał z prędkością co najmniej 120 km/godz., a badanie alkomatem po upływie około 3 godz. od wypadku wykazało 1,7 promila alkoholu w jego organizmie.

Jak mówił Weber, ten wypadek "pokazał nam, jak niebezpieczny jest to odcinek". "Dlatego my, jako ministerstwo, jak i inspekcja transportu drogowego musieliśmy zrobić wszystko, aby uspokoić ruch, aby wyeliminować tych, którzy jeżdżą za szybko i są potencjalnym zagrożeniem. Stąd, po analizie statystycznej, zapadła decyzja, aby zainstalować pomiar prędkości, aby tutaj uspokoić ruch, aby każdy poruszający się po tej drodze mógł się czuć bezpiecznie" - powiedział.

Weber zapowiedział, że system będzie dokumentował wszystkie przypadki, kiedy kierowcy na tym 6,5 km odcinku będą jechali ze średnią prędkością powyżej 80 km/h.

Wiceminister podziękował m.in. inspekcji drogowej za szybkie działanie w sprawie uruchomienia pomiaru na tym odcinku. Weber zapowiedział również, że w ramach poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach doświetlone zostaną wszystkie przejścia dla pieszych na drogach krajowych.

Obecny w Stalowej Woli główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur dodał, że odcinkowy pomiar prędkości na drodze woj. nr 871 zaczął działać w czwartek od godziny 12.

"Mam nadzieję, że kierowcy wezmą sobie to do serca, zdejmą nogę z gazu, że nie będzie tu dochodziło do tragicznych zdarzeń drogowych. Odcinkowe pomiary prędkości dyscyplinują kierowców i znacznie poprawiają bezpieczeństwo na polskich drogach. Pokazują to nasze statystyki, z których wynika, że od 50 do 80 proc. zmniejsza się w tych miejscach liczba wypadków i osób rannych" - podał Gajadhur.