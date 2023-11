Na polski rynek samochodowy wchodzi nowy gracz z Niemiec

We wtorek, 7 listopada, ogłoszono wejście na polski rynek niemieckiej firmy Quantron, wytwarzającej pojazdy użytkowe napędzane wodorem lub energią eklektyczną z akumulatorów. W Polsce będzie ona oferować samochody dostawcze, ciężarówki i autobusy.

- Quantron powstał na bazie prawie 140 lat doświadczenia jako spółka zależna firmy Haller GmbH. W ostatnim wieku doświadczyliśmy wielu rewolucji w transporcie, a dziś możemy projektować kolejną z nich. Wchodzimy na polski rynek w przededniu kluczowych zmian w transporcie. To moment, w którym całe krajowe ustawodawstwo i branża transportowa będą musiały dostosować się do wymagań, aby spełnić unijne cele. Jesteśmy partnerem na drodze lepszej, zrównoważonej przyszłości - powiedział Jacek Grzybek, dyrektor zarządzający Quantron Polska.

Firma chce podejść elastycznie do potrzeb i możliwości polskiego rynku, nie zamykając się na jedną czy drugą opcję napędu. Dlatego na samochodach marki Quantron widać naklejki z napisem, że możliwe jest zastosowanie ogniw paliwowych lub baterii eklektycznych. Co więcej, firma chce także przebudowywać już użytkowane samochody spalinowe na zeroemisyjne. Taki zabieg ma trwać osiem tygodni.

Na polskim rynku dostępnych będzie kilka modeli samochodów pod marką Quantron: dostawcze QLI (na prąd lub wodór) i Quargo (tylko na prąd), ciągniki siodłowe QHM (na prąd lub wodór) oraz autobus Cizaris (tylko na prąd).

Samochody ciężarowe są obecnie budowane na bazie samochodów MAN. W listopadzie Quantron podpisał dokument o strategicznej współpracy z firmą Ford Trucks na elektryfikowanie samochodów ciężarowych na bazie ciężarówki Ford F-Max.

- Cennik naszych samochodów wciąż się tworzy. Chcemy dostosować go maksymalnie do realiów rynku i wymagań branży. Jedno jest pewne, będzie on konkurencyjny w stosunku do cen aut spalinowych. Nasze dostawcze samochody oferują zasięg do 250 km, a wodorowe do 450 km. Nie dość, że mają jakość i wydajność, jakich potrzebuje polska branża logistyczna, to jeszcze pozwalają na zeroemisyjny, przyjazny dla środowiska transport - podsumował Jacek Grzybek.

Prezentacja marki i możliwości jej samochodów odbyła się podczas targów TransLogistica w Warszawie.