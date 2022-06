Na same elektryki po 2035 roku nie ma szans. Ten problem nas przerasta

Wygląda na to, że od ambitnych planów pożegnania aut spalinowych z rynku w 2035 roku trzeba będzie odstąpić. O ile bowiem produkcja ma się coraz lepiej, o tyle nie nadążą budowa infrastruktury do ich ładowania. I nic nie wskazuje na to, by miała przyspieszyć.

Według danych stowarzyszenia producentów samochodów ACEA w Unii Europejskiej mamy obecnie 307 000 stacji ładowania, czego połowę w Niderlandach i w Niemczech.

Celem UE jest zbudowanie do 2030 roku 3,5 mln stacji ładowania. Tymczasem według ostatnich obliczeń Komisji Europejskiej potrzeba ich około 6,8 milionów.

W ciągu 5 lat liczbę ładowarek zwiększono mniej więcej trzykrotnie. Podniesienie tej liczby do 6,8 mln w ciągu 7-8 lat, oznaczałoby zwiększenie liczby budowanych ładowarek ponad 22-krotnie!

Zapowiedziany na 2035 rok zakaz wprowadzania na rynek nowych aut spalinowych przez zwolenników aut elektrycznych przyjęto z ulgą. Tyle, że to nie jest jeszcze obowiązujące prawo. Cytując Fredrę, „dam gromnicę lub gromnicy obietnicę”, na razie mamy tylko obietnicę gromnicy. Niemcy już zapowiedziały, że nawet obiecywać nie będą – nie planują zamknięcia rynku dla aut spalinowych w 2035. Niemcy! Jeden z najlepiej przygotowanych do elektromobilności krajów UE! Co więc powiedzieć o tych mniej gotowych? A one zdecydowanie przeważają.

Za mało stacji ładowania aut elektrycznych

Według danych stowarzyszenia producentów samochodów ACEA w Unii Europejskiej mamy obecnie 307 000 stacji ładowania. Niemal połowa jest umieszczona w dwóch krajach – Niderlandach (90 284) i Niemczech (59 410), obejmujących niecałe 10 proc. powierzchni UE. Pozostała połowa jest rozrzucona na 90 proc. powierzchni w sumie 25 krajów Unii.

Trzecie miejsce w rankingu ma Francja, która przy 13,7 proc. powierzchni UE ma 12,1 tys. ładowarek. Szwecja ma więcej powierzchni niż ładowarek. Austria i Belgia z kolei odwrotnie – znacznie więcej ładowarek niż powierzchni. Włochy mają o 0,3 p.p. więcej ładowarek niż powierzchni.

W krajach takich, jak Hiszpania, Finlandia, Rumunia, Grecja, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia czy Polska, procent powierzchni, jaką zajmują w UE, jest o wiele wyższy niż odsetek zamontowanych tam ładowarek. W przypadku Polski zajmujemy 7,7 proc. powierzchni UE, ale ładowarek mamy tylko 0,9 proc.

Producenci aut zapowiadają, że nawet wcześniej są w stanie przejść w Europie tylko na samochody elektryczne. Pytanie tylko po co? Wszyscy zwracają uwagę na to, że samochodów nie będzie gdzie ładować.

Producenci aut podkreślają też, że do budowy infrastruktury Unia Europejska podchodzi dużo mniej ambitnie, niż do przechodzenia na samochody elektryczne. Oliver Zipse, prezes europejskiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego ACEA i dyrektor generalny BMW, zwraca uwagę, że celem jest zbudowanie do 2030 roku 3,5 mln stacji ładowania. Tymczasem według ostatnich obliczeń Komisji Europejskiej „dalszy spadek emisji CO2 z samochodów do minus 50 proc. w 2030 r. wymagałby około 6,8 milionów publicznie dostępnych punktów ładowania”. Jakie są na to szanse? Niewielkie.

Unia Europejska potrzebowała 5 lat na dojście do 307 000 ładowarek, zwiększając ich liczbę w tym czasie o 180 proc., czyli mniej więcej trzykrotnie. Podniesienie tej liczby do 6,8 mln w ciągu 7-8 lat, oznaczałoby zwiększenie liczby budowanych ładowarek ponad 22-krotnie! Biorąc pod uwagę obecne tempo budowy nowych instalacji, takie przyspieszenie wydaje się kompletnie niemożliwe.