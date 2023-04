Na samochodach używanych w Polsce dobrze zarabiają Czesi

Firma Aures Holdings zwiększył swoje przychody o 19 proc. w 2022 r. Blisko 90 tys. aut sprzedanych w ubiegłym roku pozwoliło na uzyskanie przychodów rzędu 1,013 mld euro, a po pierwszym kwartale 2023 r. spółka przewiduje dalszy wzrost sprzedaży.

Jak przekazała na dzisiejszej konferencji prasowej Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu spółki Aures Holdings, zeszły rok firma uznaje za rekordowy w swojej ponad 30-letniej historii.

Obroty spółki w 2022 r. wyniosły 1,013 mld euro, a zysk jaki wygenerowała to ponad 50 mln euro.

Poza informacjami o wynikach finansowych, Karolína Topolová wskazała też obszary ESG, na których mocno skupia się firma, m.in. na ochronie środowiska czy wspieraniu osób z niepełnosprawnościami.

Jak powiedziała w trakcie konferencji prasowej Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu spółki Aures Holdings (operatora sieci salonów samochodowych AAA Auto, Mototechna, Auto Diskont i Driverama), zeszły rok należał do rekordowych jeśli chodzi o sprzedaż pojazdów. Salony należące do spółki sprzedały 89 100 aut, a obroty grupy wzrosły o 19 proc., co przekłada się na 1,013 mld euro.

Zysk EBITDA czeskiej spółki, pomimo inflacji, nacisków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników oraz przeznaczania środków na rozwój i cyfryzację firmy, wyniósł ponad 50 mln euro (wzrost o 2 proc. względem 2021 r.). EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) to zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji.

Nowe call center w Polsce i plany wobec naszego rynku

W Czechach Aures Holdings otworzyła centrum logistyczne. Zlokalizowane w Ołomuńcu centrum ma powierzchnię 3200 m2, a w ciągu miesiąca może obsłużyć 200 samochodów. Firma posiada placówki w 60 miastach, a w 2022 r. otworzyła nowe call center w Łodzi.

- Nasze nowe call center w Łodzi rozpoczęło działalność trzy tygodnie temu. W Radwanicach pod Wrocławiem zbudowaliśmy również centrum importowo-eksportowe dla transakcji transgranicznych. Oddział w Krakowie przeniesiemy do znacznie większej lokalizacji, co pozwoli znacząco zwiększyć ofertę samochodów, ze 170 do 650. W Gdańsku zwiększymy moce przerobowe oddziału z 230 samochodów do 350 miesięcznie - wyliczała w trakcie konferencji Karolina Topolová.

- To zgadza się z naszym planem ekspansji na rynku polskim poprzez zwiększanie pojemności poszczególnych oddziałów i skalowanie działalności geograficznie. Docelowo planujemy zwiększyć wolumen sprzedanych w Polsce samochodów do 26 tys. sztuk, czyli o 30 proc. w stosunku do ubiegłego roku - dodała.

Jak oceniiła Topolová, ostatnie trzy lata to niedobory jeśli chodzi o używane auta, co jest następstwem problemów w łańcuchach dostaw i ograniczeniach w produkcji nowych aut. Dla spółki to korzystna sytuacja, ponieważ w ocenie jej prezes, brak nowych pojazdów i czas oczekiwania sięgający nawet 18 miesięcy zachęca część kierowców do zakupu auta używanego.

Przekłada się to na wyniki sprzedażowe firmy, która dziennie sprzedawała w I kw. 2023 r. średnio 260 samochodów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku salony grupy opuściło 23 231 samochodów. Wzrost rok do roku to 7 proc. W Czechach sprzedano 13 tys. samochodów, druga pod tym względem Polska osiągnęła wynik 5390, a na Słowacji sprzedano 4836.

- We wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, w pierwszym kwartale tego roku najlepiej sprzedają się samochody benzynowe. Klienci postrzegają je jako zdecydowanie bardziej atrakcyjne cenowo i ekonomiczne w eksploatacji. Zainteresowanie paliwami alternatywnymi z roku na rok znacząco rośnie. Na przykład w Czechach w pierwszym kwartale tego roku sprzedaliśmy już prawie 400 hybryd, czyli o połowę więcej niż w całym roku ubiegłym. Stale spada także zainteresowani samochodami zasilanymi LPG czy CNG - powiedział Petr Vaněček, dyrektor operacyjny Aures Holdings.

Grupa nie unika także zagadnień związanych z ESG

Poza tematami związanymi ze sprzedażą samochodów, na konferencji poruszono zagadnienia ESG (z angielskiego: środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny; koncepcja zakłada, że firmy powinny przynosić korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku).

Firma duży nacisk kładzie na ochronę środowiska, a przykładem działań w tym kierunku jest instalowanie oszczędnych myjni samochodowych, które jak podaje prezes Aures Holdings, wykorzystują do 80 proc. mniej wody.

Spółka inwestuje także w rozwój elektromobilności poprzez zwiększanie ilości skupywanych i sprzedawanych aut o napędzie elektrycznym oraz poprzez zwiększanie ilości stacji do ładowania takich pojazdów. Rozbudowie ulega także sieć zakładów diagnostyki, gdzie sprawdzić można stan akumulatora w samochodzie elektrycznym.