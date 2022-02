Naczepa Wieltonu pojedzie sama i to napędzana wodorem

- Branża transportowa koncentruje się na wielu metodach, ograniczających jej negatywny wpływ na środowisko naturalne. My opracowaliśmy m.in. naczepę wodorową z wykorzystaniem ogniw paliwowych i pędnej osi elektrycznej - mówi Mariusz Golec, dyrektor zarządzający Grupy Wielton. W marcu grupa ma zaprezentować nową strategię na lata 2022-2025.

Myślę jednak, że ograniczona dostępność układów scalonych, chociaż dotyczyć będzie kilku najbliższych lat, będzie miała charakter przejściowy. Kluczem tego zjawiska będzie rozbudowanie odpowiednich mocy produkcyjnych i zaspokojenie ogromnego popytu na układy scalone, co jak myślę, realnie jest kwestią najbliższych 2-3 lat.- Jak wspomniałem, półprzewodniki są wykorzystywane w niemal każdej gałęzi przemysłu, a także są stałym elementem wielu sprzętów codziennego użytku. Chociaż to niewielkie elementy, są bardzo trudne do zastąpienia.Co więcej, obserwując dynamikę rozwoju technologicznego, automatyzację i cyfryzację praktycznie każdej sfery naszego życia, zapotrzebowanie na układy scalone będzie zdecydowanie rosło. Jednakże patrząc w dłuższej perspektywie, dzisiejszy problem z pozyskaniem półprzewodników nie powinien hamować rozwoju pojazdów z napędami alternatywnymi.- Zakłócenia w płynności dostaw surowców i komponentów to obecnie największe wyzwanie,z jakim mierzy się cała nasza branża. Z tego powodu wpływ sytuacji rynkowej na naszą działalność łagodzimy m.in. poprzez zarządzanie kontraktami na dostawy surowców, w tym zawieranie umów długoterminowych, zwiększanie dywersyfikacji dostaw, a także dokonywanie zakupów z wyprzedzeniem poprzez transakcje spotowe. W kolejnych latach planujemy zwiększenie sprzedaży, dzięki rozbudowie mocy produkcyjnych, stanowiąc odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku. Mamy zatem świadomość, że będziemy musieli zintensyfikować nasze starania w zakresie zapewnienia płynności produkcji.- Jeszcze nie dziś. W marcu planujemy publikację nowej strategii, która będzie obejmowała lata 2022-2025. Szczegóły przekażemy przy okazji publikacji na koniec pierwszego kwartału br. Jej główne założenia to sukcesywne zwiększanie skali działalności Grupy, dalsze utrzymanie bezpieczeństwa płynnościowego, poprawa efektywności operacyjnej oraz optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych, technologicznych i kadrowych. Kluczowe dla nas jest również zarządzanie zwiększoną niepewnością i ryzykami dotyczącymi komponentów, rynku pracy oraz dopasowania cen.- Aktualna sytuacja w branży automotive, jak również w całej globalnej gospodarce, jest skomplikowana i dynamiczna. Presje cenowe, zakłócenia w łańcuchach dostaw, rosnące koszty produkcji to czynniki, które towarzyszą nam już od wielu miesięcy i nie inaczej będzie w nadchodzącym czasie. W pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku z pewnością będziemy mieć w dalszym ciągu do czynienia z problemami na rynku surowców.Naturalną tendencją jest dążenie do równowagi, jednak czy w najbliższych miesiącach rynkowi uda się osiągnąć stabilność, czas pokaże.Jako Grupa Wielton z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość, a do ewentualnych problemów podchodzimy z pokorą i szukamy najlepszych rozwiązań. Dbamy o silną i zdywersyfikowaną sieć dostawców oraz źródeł surowców i komponentów, stawiamy na długoterminowe kontrakty oraz dokonujemy zakupów z wyprzedzeniem.- Bez wątpienia rok 2022, tak jak poprzedni, będzie stał pod znakiem problemów w łańcuchu dostaw wywołanych głównie przez kryzys pandemiczny. Stabilizowanie tej sytuacji będzie trwało jeszcze jakiś czas.Strategie poszczególnych firm będą różne. Jedni będą poszukiwali nowych dostawców i kontraktów, a inni czasowo zatrzymają produkcję, co widać wyraźnie w przypadku wielu fabryk samochodowych w Polsce i Europie. W Grupie Wielton postawiliśmy na pierwsze rozwiązanie i nie zamknęliśmy swoich zakładów w ubiegłym roku, kontynuując produkcję we wszystkich spółkach. Mam nadzieję, że skuteczne zarządzanie płynnością łańcucha dostaw zapewni nam ciągłość produkcji także w 2022 roku. Drugim czynnikiem wpływającym na produkcję i jej koszty są rosnące ceny energii, które, jeśli nie od razu, to za pewien czas znajdą swoje odzwierciedlenie w cenie produktu końcowego. Oczywiście firmy produkcyjne mają kontrakty długoterminowe na dostawy energii, ale na różnych etapach łańcucha dostaw podwyżki związane właśnie z ceną energii będą miały spore znaczenie. W Grupie Wielton także podpisujemy tego typu umowy, które w różnym stopniu, w zależności od wynegocjowanych przez nasze spółki warunków, minimalizują wpływ podwyżek na naszą działalność.Jako trzeci czynnik wpływający na produkcję wymienię problemy z pozyskiwaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. Branża produkcyjna w całej Europie od lat zmaga się z niedoborem pracowników, rekrutacje to procesy niemal stałe, a na to nakładają się absencje wywołane pandemią, które w dalszym ciągu są mocno zauważalne.Wyzwania związane z kadrą produkcyjną obserwowaliśmy w zeszłym roku najsilniej na rynku francuskim oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie dodatkowo na sytuację miał wpływ brexit.Nadchodzące miesiące będą stały pod znakiem równoważenia cen produktów, kosztów produkcji i utrzymania ciągłości łańcucha dostaw. Oczywistym jest, że wysoka inflacja, połączona ze wzrostem cen energii i surowców, przełoży się na zmiany cen produktów końcowych. Staramy się o zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy wysokością cen produktów i generowanej marży.