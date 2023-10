Nadal spada liczba rejestracji nowych przyczep i naczep

Rejestracje nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6662 szt. i było ich mniej niż przed rokiem (-11,9 proc.). Spadki w tej części rynku widać już od lutego 2022 r. Tylko styczeń przyniósł na chwilę stabilizację (-0,9 proc.).

Wrzesień to kolejny miesiąc spadków na rynku. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, zadecydowały o tym zarówno przyczepy, jak i naczepy.

We wrześniu zarejestrowano 4828 szt. przyczep (-8,9 proc. rok do roku). W porównaniu z sierpniem br. rejestracje w tej grupie spadły o 176 szt. (-3,5 proc.)



Rynek naczep spadł o 19 proc. po wzrostach z marca i kwietnia, czerwca, stabilizacji w lipcu i spadku w sierpniu br. We wrześniu zarejestrowano 1834 naczepy. W porównaniu z sierpniem rynek wzrósł o 15,9 proc. (+251 szt.).

Od początku 2023 roku zarejestrowano łącznie 66 562 przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 8,5 proc. niż rok wcześniej (-6207 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o 10,6 proc. do poziomu 48 230 szt. (-5693 szt.). Wśród naczep rezultat był nieznacznie niższy od tego samego okresu 2022 r. (-2,7 proc. ) i osiągnął poziom 18 332 szt. (-514 szt.).

O problemach na rynku informował ostatnio także Wielton, polski producent naczep i przyczep.