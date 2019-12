Nadchodzą dopłaty do aut na prąd. Trzy razy większe niż w Niemczech

Amatorzy aut na prąd dostaną w Polsce od rządu dopłaty trzy razu większe niż w Niemczech, a sfinansują je wszyscy kierowcy.

"Jeszcze w grudniu ma być ogłoszony pierwszy nabór wniosków na takie dopłaty - zapowiedział były minister energii Krzysztof Tchórzewski, podpisując rozporządzenie o wsparciu na zakup aut na prąd dla osób fizycznych" - pisze czwartkowa "Gazeta Wyborcza".".

Według gazety, ogłoszenie ma być opublikowane na stronie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (na razie nie ma takiej strony) lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w którego strukturach ma działać Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

"Na konta tego Funduszu wpływa 15 proc. wpływów z wprowadzonej opłaty emisyjnej, która jest doliczana do ceny detalicznej benzyny i oleju napędowego. Stawka to obecnie 8 groszy netto od litra" - czytamy.

Jak pisze "GW" za realizację obietnic odpowiada teraz wicepremier Jacek Sasin, który kieruje Ministerstwem Aktywów Państwowych.

Zdaniem "GW" dopłaty mogą dostać nabywcy nowych fabrycznie aut, których cena detaliczna (z VAT) wynosi maksymalnie 125 tys. zł. Dopłata wyniesie do 30 proc. ceny zakupu auta, ale nie więcej niż 37,5 tys. zł - czyli równowartość ok. 8,8 tys. euro.



Na ponad 20 milionów samochodów poruszających się po polskich drogach tylko niespełna 7 tysięcy to auta osobowe z napędem elektrycznym. „Elektryków” przybywa, ale w małym tempie. Jednym z powodów jest zbyt mała liczba punktów ładowania. Przeszkodą może być także cena takiego auta - zazwyczaj ponad 100 tysięcy złotych.



