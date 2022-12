Nadchodzi kres cenowego rajdu na rynku samochodów, choć mogą być niespodzianki

Coraz wyższe ceny aut wraz z z ogólną inflacją i wzrostem kosztów życia będą skutkować niskim poziomem zakupu nowych aut przez Polaków w 2023 roku.

Serwis Business Insider Polska zapytał Michała Knittera, wiceprezesa firmy Carsmile, oferującej auta na abonament, o prognozy dla rynku motoryzacyjnego na 2023 rok. Michał Knitter swoja odpowiedź sformułował w siedmiu punktach.

Rynek nie akceptuje ceny 100 tys. zł za kompakt w wersji "golas"

Pierwszy dotyczył cen nowych samochodów w 2023 roku. Największy skok cen mamy mieć już za sobą, ale nie oznacza to, że w ciągu najbliższego roku u dealerów pojawią się obniżki.

- Jeżeli nie nastąpi duże osłabienie złotego, to znaczy nie zobaczymy dolara i euro po 5 zł, wzrost cen nowych aut nie powinien przekroczyć w 2023 r. 10 proc. W segmencie B, C jesteśmy już po podwyżkach rzędu 30 proc. Obrazowo mówiąc, widać, że rynek nie akceptuje ceny 100 tys. zł za kompakt w wersji "golas". Nie akceptuje też raty za samochód, jaka wychodzi przy obecnych kosztach finansowania, zwłaszcza w segmencie aut o wartości 100-250 tys. zł. Dlatego ten rajd do góry musi się zatrzymać, bo osiągnęliśmy już górny pułap. W samochodach używanych już widzimy stabilizację cen i tego spodziewam się w 2023 r. także w autach nowych. W salonach widać stopniowy powrót polityki rabatowej i ten trend będzie kontynuowany - uważa Michał Knitter, cytowany przez Business Insider Polska.

Wojna na Ukrainie wciąż może namieszać na rynku samochodów

Duże znaczenie będzie mieć tu otoczenie makroekonomiczne i rozwój wojny na Ukrainie.

- Eskalacja to ryzyko dalszego osłabienia waluty, a deeskalacja to ruch w przeciwną stronę. Kurs walutowy wprost przekłada się na cenę aut w Polsce, a obecnie dalsze, znaczące wzrosty cen byłyby zabójcze dla rynku po podwyżkach, które już miały miejsce. Poza wojną bardzo ważnym czynnikiem jest jeszcze KPO. Jeśli Polska porozumie się z UE i jeśli do tego pojawią się jeszcze sygnały łagodzenia konfliktu na Wschodzie, wówczas poprawi się postrzeganie naszego kraju przez inwestorów, co wzmocni kurs złotego, a jednocześnie wzrośnie optymizm na rynku - ocenia wiceprezes Carsmile.

Michał Knitter przewiduje też:

więcej zamówień od ręki

mniejszą sprzedaż nowych aut - dealerzy będą pod kreską

dobry czas dla warsztatów samochodowych

brak dobrych wieści dla leasingu

umiarkowany wzrost dla samochodów elektrycznych

rozwój rynkowej niszy dla oszczędnych.

