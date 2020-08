Nadchodzi spectaryfa dystrybucyjna dla stacji ładowania "elektryków"

Został upubliczniony projekt rozporządzenia ministra klimatu. Wychodzi on naprzeciw zgłaszanemu od dawna przez PSPA postulatowi wprowadzenia do polskiego prawa grupy taryfowej dedykowanej wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania. - Wprowadzenie E-Taryfy pomoże w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce - komentuje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Problem, jak wyjaśnia PSPA, dotyczy przede wszystkim stacji ładowania prądem stałym (DC) o mocy powyżej 40 kW, dla których obowiązuje taryfa C2x, przewidująca około trzykrotnie wyższe jednostkowe opłaty za moc umowną niż taryfa C1x (obowiązująca dla mocy umownej do 40 kW włącznie). Te opłaty są też ważne dla stacji AC , na których zainstalowano dwa punkty ładowania umożliwiające równoległe ładowania dwóch pojazdów mocą 22 kW. Z uwagi na to, że łączna moc stacji wynosi wówczas 44 kW, zostaje ona objęta taryfą C2x.- E-Taryfa jest bardzo ważnym czynnikiem wspierającym rozwój elektromobilności w Polsce. Dzięki jej wdrożeniu operatorzy będą w stanie zaoferować znacznie wyższą jakość usług szybkiego ładowania. W sieci GreenWay wszystkie stacje przyłączone do sieci OSD mają obecnie moc ograniczoną do 40 kW. Po wdrożeniu E-Taryfy będziemy w stanie podnieść ich moc do 50 kW, a w przypadku wielu nowych stacji nawet do 100 lub 150 kW – mówi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.Rozwiązanie w postaci wyodrębnienia dedykowanej grupy taryfowej dla ogólnodostępnych stacji ładowania, PSPA zaproponowało we współpracy z członkami PSPA oraz partnerami stowarzyszenia.Z postulatem utworzenia E-Taryfy, organizacja wystąpiła po raz pierwszy w kwietniu 2019 r., przekazując na ręce ówczesnego ministra energii opis proponowanej konstrukcji wraz z uzasadnieniem. Dialog branżowy był kontynuowany z nowo powołanym ministrem klimatu, Michałem Kurtyką, w którego kompetencjach znalazły się sprawy związane z elektromobilnością.