Nadciąga nowa era na rynku motoryzacyjnym

Chińscy producenci zaczynają dominować na rynku osobowych aut elektrycznych, zostawiając japońskich, europejskich i amerykańskich konkurentów daleko w tyle. Do tej stawki dołącza też wietnamski nowicjusz. Czy rynek to wytrzyma?

Chiński lider rynku elektryków BYD wszedł do grona czołowych koncernów motoryzacyjnych świata.

Jeszcze większym zaskoczeniem jest sukces wietnamskiego VinFast, zupełnego nowicjusza, który stał się trzecim największym producentem samochodów elektrycznych, choć na razie tylko pod względem kapitalizacji na giełdzie.

Gwałtowna ekspansja azjatyckich koncernów motoryzacyjnych budzi liczne obawy i to nie tylko pośród zagrożonych liderów branży.

Pekin uznał samochody elektryczne za przyszłościowe rozwiązanie już w 2009 r., gdy wdrożono serię inicjatyw promujących rozwój elektromobilności. Za decyzją polityczną poszły liczne subsydia dla producentów i konsumentów (wartość tego wsparcia do 2022 r. mogła sięgnąć nawet 173 mld dolarów).

Pierwsza dekada programu nie wróżyła jednakże sukcesu. Przez kilka lat przed pandemią udział krajowych producentów w chińskim rynku motoryzacyjnym wręcz spadał.

Zwrot akcji nastąpił w 2021 r. - wraz z serią pakietów stymulacyjnych, mających wyciągnąć gospodarkę z pandemicznego dołka. Było to także przemyślanym działaniem, obliczonym na ściągnięcie inwestorów z zagranicy, w tym Tesli.

Dla Chińczyków elektryczne samochody od Elona Muska są symbolem prestiżu i statusu, chociaż bez problemów wizerunkowych się nie obeszło, o czym świadczą oskarżenia o szpiegostwo. Nie wszystkich także na nie stać, a namiastkę szczęścia oferują rodzimi producenci.

Chińscy producenci podbijają światowe rynki w ekspresowym tempie

Samochody elektryczne stały się w Chinach modne, a rządowe subsydia oraz rozbudowa infrastruktury stacji ładujących i wymiany akumulatorów przyczyniły się do wzrostu popularności krajowych marek.

Globalnie Tesla nadal jest największym producentem EV na świecie, ale w Chinach znajduje się na drugim miejscu - za lokalnym liderem BYD. Mimo otaczającej ją estymy, nie wiadomo, jak długo utrzyma pozycję. Na chińskim rynku trwa bowiem bardzo ostra walka, która popycha tamtejsze koncerny motoryzacyjne do ekspansji na zagranicznych rynkach.

Między czerwcem 2022 r. a czerwcem 2023 r. całkowita sprzedaż samochodów BYD wzrosła o 96 proc., osiągając 1,25 mln egzemplarzy i zapewniając producentowi pozycję najpopularniejszej marki na krajowym rynku. Wywindowało to chińską firmę na pozycję 10. największego koncernu motoryzacyjnego świata - tuż za japońskim Suzuki. Rok temu tę firmę klasyfikowano na 16. miejscu, a w 2021 r. nie była nawet w pierwszej dwudziestce... Podobny skok dotyczy kilku innych producentów. Najbardziej znany chiński koncern motoryzacyjny Geely wskoczył na miejsce 13., Changan Automobile Group -na 14., a Chery Automobile - na 17.

Chiny motoryzacyjną potęgą. Europa przespała rewolucję

W ub.r. Chiny odpowiadały za 35 proc. globalnego eksportu samochodów elektrycznych, a w 2018 r. było to tylko 4,2 proc. W liczbach bezwzględnych oznaczało to prawie 600 tys. samochodów, z czego ponad 25 tys. przypadło na BYD, a 19,5 tys. to wyprodukowane w Chinach modele Tesli.

Według portalu TechCrunch w branży motoryzacyjnej już się mówi , że na świecie są tylko dwa typy producentów elektryków: Tesla i chińskie firmy. To pewne nadużycie, zupełnie bowiem pomija japońskie koncerny.

O ile w Europie, a szczególnie w Niemczech, raczej zignorowano zbliżającą się rewolucję w motoryzacji, o tyle Japonia w ubiegłej dekadzie była na tym polu liderem. W 2018 r. Toyota i spółka odpowiadały za prawie jedną czwartą globalnego eksportu samochodów elektrycznych. W 2022 r. ich udział spadł do 9,3 proc. Dodajmy, że już w ub.r. BYD całkowicie wycofał się z produkcji samochodów spalinowych.

To nie jedyny powód do zmartwień dla Japończyków. Chińskie koncerny motoryzacyjne są bardzo zainteresowane sprzedażą swoich pojazdów na rynkach amerykańskim i europejskim. Już zresztą odpowiadają za 25 proc. elektryków i hybryd typu plug-in sprzedawanych w UE, a największym odbiorcą jest obecnie Belgia. Ich wysiłki marketingowe koncentrują się na największych rynkach - Francji i Niemczech. Globalna ekspansja chińskich firm skupia się natomiast na rynkach bliższych im geograficznie. Chodzi tutaj o Azję Płd.-Wsch., będącą do tej pory „twierdzą” japońskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Wschodząca gwiazda z Wietnamu może namieszać na motoryzacyjnym rynku

Z Azji Południowo-Wschodniej pochodzi też najnowsza wschodząca gwiazda sektora EV– wietnamski VinFast. Firma weszła na nowojorską giełdę w połowie sierpnia, a do końca miesiąca wartość jej akcji wzrosła o 20 proc. Kapitalizacja nowicjusza urosła z 160 mld do 191,2 mld dolarów.

Tym samym VinFast stał się trzecim najwyżej wycenianym koncernem motoryzacyjnym świata, ustępując jedynie Tesli (760 mld dol.) i Toyocie (270 mld dol.). Wietnamczycy wyprzedzili BYD, którego wartość giełdowa wyceniana jest na 90 mld dolarów.

Tylko czy ten sukces ma mocne podstawy? VinFast powstał w r. 2017, a na rynek - w tym europejski - wszedł dopiero w ubiegłym roku. Ambicje są, owszem, duże, zalicza się do nich bowiem budowa fabryki w amerykańskim stanie Karolina Północna. Na razie wartość giełdowa spółki wyraża przede wszystkim nadzieję inwestorów. W pierwszym półroczu br. firma sprzedała tylko 11,3 tys. samochodów - i przynosi straty.

Na parkiet trafiła tylko niewielka część akcji wietnamskiego producenta. Prawdopodobnie aż 99 proc. udziałów w VinFast należy tylko do trzech spółek, w tym lwia część ma przypadać na spółkę-matkę firmy - grupę kapitałową Vingroup. Błyskotliwy debiut w indeksie Nasdaq pozostaje zasługą indywidualnych inwestorów, którzy zachłysnęli się branżą pojazdów elektrycznych.

Ekspansja chińskich producentów budzi coraz więcej obaw

Gwałtowna ekspansja chińskich koncernów motoryzacyjnych budzi liczne obawy - i to nie tylko pośród zagrożonych liderów branży.

Na chińskim rynku trwa zawzięta konkurencja. W pierwszym półroczu br. sprzedaż „czystych” elektryków i hybryd typu plug-in wzrosła o 44 proc., osiągając poziom 3,5 mln pojazdów - odpowiada to za niemal jedną trzecią wszystkich samochodów osobowych sprzedanych w tym okresie w Chinach.

Żeby zdobyć klientów, producenci starają się obniżyć ceny do granic możliwości. Według nowojorskiej firmy konsultingowej AlixPartners z obecnie działających na chińskim rynku ponad 160 producentów pojazdów elektrycznych do 2030 r. może dotrwać 25, góra 30.

Pytaniem pozostaje, ile firm będzie próbować wejść na rynek i do jak dużej nadprodukcji w związku z tym dojdzie. W połączeniu z nadmiernym entuzjazmem inwestorów i rządowymi subsydiami może to doprowadzić do powstania bańki inwestycyjnej.

Podobne ryzyko wydaje się prawdopodobne także w sektorze producentów akumulatorów... Chiny są światowym potentatem w tej branży. Jeśli doszłoby do faktycznego powstania i pęknięcia akumulatorowej bańki, poważnie odbije się to na całym globalnym sektorze EV.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma