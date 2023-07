Nadciąga wodorowa rewolucja w transporcie ciężkim

Air Liquide niedaleko Marsylii uruchomiło wysokociśnieniową stację tankowania wodoru dla samochodów ciężarowych. Przy okazji przedstawiono prototypowy egzemplarz ciężkiego samochodu ciężarowego Iveco zasilanego ogniwami paliwowymi.

Grupa Air Liquide w miejscowości Fos-sur-Mer, niedaleko Marsylii, uruchomiła wysokociśnieniową stację tankowania wodoru dla samochodów ciężarowych obsługujących transport długodystansowy. Grupa zapewnia, że to pierwsza tego typu stacja w Europie.

Grupa Iveco zapowiedziała, że do końca 2023 r. ma dostarczyć odpowiednie ciężarówki, które będą napędzane wodorem. Na razie przedstawiono prototypowy egzemplarz ciężkiego samochodu ciężarowego Iveco zasilanego ogniwami paliwowymi.

Na razie jest jedna stacja, ale wkrótce ma być druga

Air Liquide oraz Iveco w grudniu 2021 r. nawiązały współpracę zakładającą rozwój technologii wodorowych.

Stacja w Fos-sur-Mer jest częścią projektu HyAMMED (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologique et Durable) wspieranego przez władze francuskie.

Nowa stacja jest również częścią europejskiego projektu H2Haul, współfinansowanego przez Clean Hydrogen Partnership. Air Liquide i Iveco były jednymi z pierwszych partnerów projektu H2Haul uruchomionego w 2019 r.

Druga wysokowydajna stacja (700 barów; 2 tony dziennie) przeznaczona do obsługi ciężkich pojazdów powstanie w Salon-de-Provence (również w okolicach Marsylii), aby zaopatrywać przyszłą flotę 50 wodorowych ciężarówek Iveco eksploatowanych od 2025 r. w ramach projektu R'Hyse.

- Jeżeli chcemy promować upowszechnienie stosowania wodoru jako paliwa, musimy wspólnie tworzyć warunki sprzyjające rozkwitowi tego sektora. Niezbędne jest zbudowanie dostatecznie gęstej sieci wysokowydajnych stacji, która zachęci producentów pojazdów i operatorów transportowych do udziału w tej transformacji. Projekt HyAMMED wpisuje się w to podejście - komentuje Erwin Penfornis, wiceprezes i szef działu Hydrogen Energy World Business Line w Air Liquide.

Długodystansowy transport drogowy ważnym ogniwem transformacji

- Nasza strategia coraz bardziej zrównoważonej mobilności jest oparta na technologicznie neutralnym podejściu, a transport oparty na wodorze jest jej kluczowym elementem. Jest to wręcz najważniejsze rozwiązanie w tak energochłonnym segmencie, jak długodystansowy transport drogowy. Dzisiaj pokazaliśmy, że mamy już wszystko, czego potrzeba — pojazdy i stacje, na których mogą one tankować paliwo — aby wodorowy ekosystem mógł funkcjonować w drogowych realiach. Założenia strategii stają się faktem. Nasz nowy, kompleksowy model wynajmu GATE (Green & Advanced Transport Ecosystem), w którym użytkownicy płacą za faktyczne wykorzystanie samochodów, umożliwi dostęp do pojazdów zasilanych wodorem - przekonuje Gerrit Marx, prezes Iveco Group.

Projekt HyAMMED, jako część programu H2Haul (Samochody ciężarowe zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi w ciężkiej bezemisyjnej logistyce), otrzymał finansowanie z Clean Hydrogen Partnership w ramach umowy grantu nr 826236. To publiczno-prywatne partnerstwo jest wspierane przez program badań i innowacji Horizon 2020 Unii Europejskiej, Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research. Projekt HyAMMED otrzymuje również wsparcie finansowe od Hydrogen Mobility Ecosystems.

Projekt HyAMMED otrzymał wsparcie finansowe z Programu Hydrogen Mobility Ecosystem prowadzonego przez ADEME, od francuskiego Regionu Sud oraz od rządu francuskiego w ramach Programme d'investissements d'avenir (PIA).

Projekt R'Hyse otrzymał finansowanie od ADEME i Unii Europejskiej (Connecting Europe Facility for Transport).

Działająca na rynku gazów grupa Air Liquide jest obecna w 73 krajach, zatrudnia ok. 67,1 tys. pracowników. W 2022 r. Air Liquide odnotowała przychody przekraczające 29,9 mld euro. Air Liquide jest notowana na giełdzie Euronext Paris.

Grupa Iveco zatrudnia ponad 35 tys. ludzi na całym świecie, w 20 zakładach produkcyjnych oraz 29 ośrodkach badawczo-rozwojowych.