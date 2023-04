Najdroższy numer rejestracyjny świata kosztuje 15 milionów dolarów

15 milionów dolarów - tyle wylicytowano za numer rejestracyjny dla fundacji premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W zamian nabywca będzie posługiwał się tablicą "P7" - podał 13 kwietnia CNN.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Beneficjentem licytacji jest fundacja szejka Mohhameda bin Raszida Al Maktoum, premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz władcy Dubaju. Fundacja prowadzi program charytatywny "Miliard Posiłków", wspomagający ubogie społeczności muzułmańskie na świecie.

Za licytację odpowiadała firma Emirates Auctions, specjalizująca się w numerach rejestracyjnych.

Inne licytowane numery rejestracyjne przyniosły skromniejsze kwoty - sięgające od 140 tys. do 800 tys. dirhamów (38 tys.- 800 tys. dolarów). CNN zwraca uwagę, że choć rekordowa cena padła w Emiratach Arabskich, to także w innych regionach numery rejestracyjne bywają kupowane za poważne kwoty. W tym roku w Hong Kongu kierowca zapłacił około 3,25 miliona dolarów za tablicę z numerem "R". Rok wcześniej nieco wyższą kwotę przyniosła tablica "W".

W 2018 roku na aukcji w amerykańskim stanie Delaware sprzedano numer rejestracyjny za 400 tys. dolarów. Wciąż na sprzedaż jest natomiast wystawiona przed dwoma laty tablica rejestracyjna "New York". Sprzedający oczekuje 20 milionów dolarów. Do tablicy dorzuca Volvo, do którego jest przykręcona.