Najnowsze dane pokazują smutną prawdę o elektrycznej rewolucji na drogach

Samochody spalinowe nadal rządzą rynkiem. Hybrydy nie podobają się ekologom. Elektryków przybywa, ale to wciąż co setne z kupowanych w Europie nowych aut.

Na 6,784 mln aut zarejestrowanych w UE w trzech kwartałach roku 2022 tylko 716 963 pojazdy (10,6 proc.) miały napęd elektryczny zasilany z baterii.

Samochody wyłącznie spalinowe to wciąż wyraźnie ponad połowa nowych aut rejestrowanych w UE. Tak samo jest w Polsce.

Największy procentowy spadek zanotowały auta napędzane gazem ziemnym, ale ich sprzedaż jest śladowa. W rzeczywistości najwięcej straciły hybrydy PHEV.

Sprzedaż samochodów elektrycznych jest w Europie pompowana przez dopłaty i zwolnienia podatkowe, ale także kary dla producentów. Podczas gdy według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA w sumie rejestracja nowych aut w Unii Europejskiej spadła w trzech kwartałach tego roku o 9,9 proc., to rejestracja aut elektrycznych (BEV) wzrosła o 26 proc.

Ale dynamika nie oddaje stanu rynku. Na 6,784 mln aut zarejestrowanych w UE tylko 716 963 auta miały napęd elektryczny zasilany z baterii. Stanowiły więc ledwie 10,6 proc. zarejestrowanych pojazdów.

Wzrost (o 4,4 proc.) zanotowały także samochody hybrydowe, ale tylko HEV, a więc bez możliwości doładowania baterii z sieci. Mające taką możliwość hybrydy plug-in notują natomiast spadek o 8,6 proc. Hybryd HEV sprzedano 1,544 mln sztuk, a PHEV 586 794 sztuki. Hybrydy PHEV od jakiegoś już czasu są na celowniku ekologów, którym nie podoba się wsparcie udzielane im jako samochodom niskoemisyjnym – według ekologów to „samo zło”.

Na największym dla aut PHEV rynku, w Niemczech, spadek wyniósł 10,5 proc., a sprzedaż 215 647 sztuk. Drugi rynek, francuski to 13-proc. spadek, do 88 555 aut, a trzeci - czyli Włochy - zanotował spadek o 8,6 proc., do 48 447.

Auta z napędami wyłącznie spalinowymi to ponad połowa sprzedaży

Samochody wyłącznie spalinowe, mimo spadków, wciąż stanowią 54,3 proc. sprzedawanych aut. Samochody benzynowe straciły 3,3 proc. rynku, a diesle 4,7 proc. Teraz ich udziały stanowią odpowiednio 37,8 proc. i 16,5 proc.

Diesle najwięcej straciły we Francji i Włoszech, które pod względem wielkości stanowią rynki nr 2 i 3 w Unii Europejskiej. We Francji sprzedano 182 307 aut z tym napędem, a we Włoszech 194 067. To spadki odpowiednio o 34,1 proc. i 28 proc. W Niemczech, na największym unijnym rynku, diesle straciły 15,2 proc. sprzedaży – nowych zarejestrowano 361 914.

Największy spadek w rankingach rejestracji odnotowały samochody napędzane gazem ziemnym (NGV). Ich sprzedaż spadła o ponad połowę (57,7 proc.). Tu jednak także mamy do czynienia z niskimi wolumenami, które ułatwiają pojawianie się „dramatycznych” zmian. Samochodów na gaz ziemny zarejestrowano ledwie 15 226.

W tym samym czasie samochodów napędzanych gazem LPG przybyło. Prawdę mówiąc, trudno powiedzieć dokładnie ile, bo w statystykach ACEA są umieszczone łącznie z samochodami na etanol i inne paliwa alternatywne, ale można przypuszczać, że stanowią ogromną większość tego segmentu, który po trzech kwartałach liczył sobie 188 034 samochody, co stanowiło wzrost o 12,8 proc.

W przypadku aut na gaz ziemny dramatyczny spadek spowodował rynek włoski, na którym sprzedano niemal dwie trzecie wszystkich tego typu aut w Unii, ale też spadek na tamtym rynku wyniósł 64,9 proc.

W przypadku Polski spadek w statystykach był jeszcze większy – o całe 100 proc., ale w praktyce oznacza to, że nie zarejestrowano ani jednego samochodu, a w trzech kwartałach ubiegłego roku zarejestrowano ich… słownie sześć sztuk.

W Polsce liczba aut elektrycznych się podwoiła, ale to wciąż margines

Pod względem aut elektrycznych rejestracje w Polsce niemal się podwoiły (wzrost o 94,2 proc.), ale w liczbach bezwzględnych to wciąż tylko 7 952 sztuki, czyli 1,1 proc. unijnego rynku.

Hybrydy PHEV mają się w Polsce równie „dobrze”, co elektryki BEV – sprzedano ich 7 297, co stanowi wzrost o 8,4 proc. Hybrydy bez doładowania (HEV) to już 103 381 sztuk – wzrost o 4,5 proc., a udział w rynku niemal 6,7 proc. W segmencie innych napędów alternatywnych (czyli głównie LPG) liczba rejestracji spadła o 2,1 proc., do 9 271 sztuk.

Sprzedaż alternatywnych napędów ma się jednak w Polsce znacznie lepiej niż tradycyjnych. Rejestracja nowych aut benzynowych spadła o 16 proc. (do 154 382), a diesli nawet o 22,1 proc. (do 34 397 aut). W sumie stanowią więc niemal 53 proc. nowych rejestracji w Polsce. Jak widać, pod względem udziału w rynku samochodów elektrycznych i spalinowych stanowimy niemal europejską średnią.