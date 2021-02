Najpopularniejsze marki samochodów w Polsce. Volkswagen, Toyota i Ford na czele

W styczniu w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) przybyło niemal 123 tys. pojazdów, w tym niemal 91,5 tys. osobowych - podał Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Najpopularniejsze rejestrowane marki to Volkswagen, Toyota i Ford.

Czym jest CEPiK?

Volkswagen - 458Ford - 259Toyota - 238Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - jak podkreśla Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM - to prawdziwa kopalnia informacji o tym, co i kto jeździ po polskich drogach. Dzięki niej powstało też wiele przydatnych e-usług, takich jak Historia Pojazdu czy Bezpieczny autobus. A to nie wszystkie.- Od ponad dwóch lat polscy kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu oraz dokumentu potwierdzającego jego ubezpieczenie. Od 5 grudnia 2020 r. nie muszą wozić ze sobą prawa jazdy. To możliwe m.in. dzięki CEPiK - mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.- Dane z tych dokumentów, czyli mPojazd i mPrawo Jazdy, znajdą w naszej aplikacji mObywatel. Każdy kierowca powinien ją mieć - dodaje.