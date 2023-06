Największy producent baterii do aut elektrycznych liczy na Polskę

- Na horyzoncie widzę ogromne szanse dla Polski jako lidera elektromobilności w Europie - mówi w rozmowie z WNP.PL Jangha Lee, prezes LG Energy Solution Wrocław. Ale są też poważne bariery.

LG Energy Solution Wrocław to pierwsze, a zarazem największe, centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych w Europie.

Moc produkcyjna zakładów wynosi 86 GWh, a w 2025 roku LG Energy Solution Wrocław osiągnie poziom 115 GWh.

- Skutki inflacji mają realny wpływ także na spółki takie jak nasza - mówi prezes LG Energy Solution.



W opinii wielu ekspertów rynek elektromobilności w Europie jest dziś w niepewności związanej na przykład z wojną. Czy i jak odczuwają państwo tę niepewność?

Jangha Lee, prezes LG Energy Solution Wrocław: Przede wszystkim elektromobilność nabiera coraz większego tempa - prognozy wskazują, że w 2035 r. zapotrzebowanie na baterie do aut elektrycznych w Europie wyniesie ponad 1300 GWh. Oznacza to ogromną szansę dla Polski, która dziś jest liderem elektromobilności na Starym Kontynencie.

Mówiąc o rozwoju branży, a tym samym o szansach na umocnienie pozycji głównego gracza, trzeba podkreślić ogrom wyzwań, które wydają się jeszcze większe w obecnej sytuacji rynkowej.

Wysokie ceny energii i brak potrzebnej infrastruktury to główne czynniki stanowiące barierę rozwoju. Odbija się to m.in. na zwiększonych kosztach produkcji. Wkładamy wiele wysiłku, by niwelować przyczyny negatywnych zdarzeń.

W każdej sytuacji staramy się dostrzegać potencjalne możliwości - skoro branża elektromoblilności sukcesywnie rośnie, a na horyzoncie pojawiają się konkretne przepisy to, aby z nich skorzystać, trzeba podjąć wspólne działania i dążyć do skutecznych rozwiązań. Kiedy mówię o wspólnych działaniach, mam na myśli przedsiębiorców, państwo oraz instytucje. Jest to po prostu niezbędne w kontekście szans rynkowych dla polskiej gospodarki.

Wspomniał pan o cenach - w jaki sposób inflacja wpłynęła na państwa produkcję?

- Niestety, skutki inflacji mają realny wpływ także na spółki takie jak nasza. Po miesiącach zmagania się z wysokimi cenami wiemy już, jak duży wpływ na cenę finalną produktów i usług mają koszty elektryczności.

Jakie są perspektywy najbliższych miesięcy z punktu widzenia firmy? Tak zwana zielona transformacja uległa spowolnieniu, ale trwa - co to oznacza dla LG Energy Solution?

- Mimo trudności i wyzwań, które towarzyszą nam już od kilku lat, nie zatrzymaliśmy linii produkcyjnych. Przed nami otwiera się perspektywa dalszego dynamicznego rozwoju branży - obecna pozycja Polski jako lidera elektromobilności ma szansę być utrzymana i umocniona, ale muszą być zapewnione warunki do rozwoju, do dalszego inwestowania.

Polska będzie potrzebować więcej odnawialnej energii

Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii to w Polsce wciąż przestrzeń czekająca na prawdziwy kick-off. Dla wielu firm, które odpowiedzialnie prowadzą swoje działania, jest to szczególnie ważne.

Zgodnie z jednym z filarów naszej globalnej strategii ESG do 2030 r. chcemy korzystać wyłącznie z energii odnawialnej. W związku z tym oczekiwana jest zdecydowanie większa dostępność tego rodzaju źródeł w Polsce.

Jakie macie plany inwestycyjne w Polsce?

- Obecnie finalizujemy ostatni etap inwestycji w Biskupicach Podgórnych, rozpoczętej w 2016 r. Z dumą obserwujemy, jak przetarte przez nas szlaki zostały obrane również przez innych inwestorów. Aktualnie, po niespełna 7 latach, LG Energy Solution Wrocław urosło do pozycji największego centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych w Europie.

Przemysł związany z elektromobilnością to bardzo nowoczesna branża

Stale rozwijający się park technologiczny to kilkadziesiąt nowoczesnych linii produkcyjnych, książkowy przykład Smart Factory od 2016 roku, w którym nowoczesne technologie wspierają pracę człowieka. Smart Factory to stabilny system produkcji i zarządzanie oparte na konserwacji zapobiegawczej, automatyzacji i inteligencji z wykorzystaniem technik big data i AI. Dzięki temu rozwiązaniu optymalizujemy wszystkie obszary produkcji.

Czy odczuwacie brak rąk do pracy? Nie obawiacie się tzw. rynku pracownika w obliczu konieczności zatrudnienia nowych osób?

- Obecnie największym wyzwaniem wszystkich przedsiębiorców jest zarządzanie pracą - tu w Polsce, ale też w całej Europie. W LG Energy Solution Wrocław prowadzimy przyjazną politykę dla młodych, utalentowanych osób. Zbudowaliśmy nowoczesne Learning Center, w którym prowadzimy specjalne programy rozwojowe w międzynarodowych zespołach. Współpracujemy także z uczelniami wyższymi, uruchamiając projekty edukacyjne, jak np. otwierane wkrótce Laboratorium Elektromobilności na Politechnice Wrocławskiej.

Staramy się także oferować szereg benefitów - od elastycznych godzin pracy, przez home office, po przyjazne i komfortowe przestrzenie rekreacyjne, m.in. siłownie na terenie firmy.

Cała polityka personalna jest spójna z tworzeniem Smart Factory, co pozwala 7 tysiącom młodych talentów rozwijać nowoczesną technologię i zintegrowany system w naszej firmie. Dla osób poszukujących wyzwań i nastawionych na rozwój możliwość czerpania doświadczeń w tak ogromnym, wielokulturowym hubie mocno wyróżnia firmę na rynku. To ogromna wartość dodana do bogatego pakietu oferowanych przez nas benefitów.