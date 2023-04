Naomi Campbell zaprojektuje samochód wzorowany na modelu serii BMW XM

Modelka jest „twarzą” kampanii tej marki, wprowadzanej sloganem „Odważ się być sobą”. Jednak na tym nie kończy się jej rola. W związku ze światową premierą samochodów wersji XM, ogłoszono, że Campbell „jednorazowo” zaprojektuje swoją serię takich aut.

Według komunikatu podanego przez BMW, "silne poczucie estetyki i designu Campbell odegra kluczową rolę w nadchodzących projektach firmy". Wersja auta, do którego osobiście przyłoży rękę, ma zostać zaprezentowana jeszcze w 2023 roku.

Wiadomość ta została potwierdzona przez samą Naomi Campbell na jej profilu instagramowym - dzień przed prima aprilisem, co należy wziąć za dobrą monetę. "Slogan BMW +Odważ się być sobą+ od razu przypadł mi do gustu, ponieważ dokładnie oddaje pewność siebie niezbędną do postępu i pozytywnych zmian" - stwierdziła supermodelka.

Campbell została wybrana przez markę m.in. dlatego, że wykorzystuje swoją obecność na międzynarodowych pokazach mody, aby opowiadać się za większą różnorodnością w tej branży. Oczywiście również z tego powodu, że jej konto na Instagramie obserwuje blisko 15 mln internautów z całego świata.

Według informacji z bloga marki, BMW XM jest najmocniejszym samochodem w historii marki. Dzięki hybrydowemu układowi napędowemu V8 o pojemności 4,4 litra z podwójnym turbodoładowaniem osiąga moc 644 KM i moment obrotowy 590 Nm, czyli więcej niż poprzedni lider BMW, M5 CS. Z zapowiedzi marki wynika, że jesienią można spodziewać się premiery jeszcze mocniejszego modelu, dysponującego mocą aż 750 koni mechanicznych.