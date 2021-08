Narasta spór wokół lasu, który ma być wycięty pod fabrykę Izery

Przyjęta już przez Sejm ustawa zwana Lex Izera rozpaliła spór wokół lokalizacji fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Ekolodzy pomstują na wycinanie lasu pod fabrykę, a inwestor wyjaśnia, że to porośnięty w dużej mierze zdegradowanymi drzewami poprzemysłowy obszar, na którym nigdy nie stworzono warunków do prawidłowego rozwoju lasu. Gdzie indziej lokować przemysł, jak nie na terenach poprzemysłowych?

W Jaworznie to częściowo zadrzewiony teren poprzemysłowy

Nie wszystko zrekultywowano

Rośliny silnie zdegenerowane

Ustawa pozwoli wycinać za darmo

Jak bardzo szkodliwa jest specustawa?

I dodaje, że - zamiast przygotowywać projekty ustaw, które będą wspierać ochronę przyrody, tworzyć nowe parki narodowe, przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu - rząd proponuje obecnie akt prawny, który pozwoli na niszczenie lasów, wycinanie ich w pień i realizację różnego typu inwestycji, w tym np. fabryk produkujących tworzywa sztuczne.- Ten projekt może stać się swego rodzaju precedensem prowadzącym do wielu nieodwracalnych szkód dla środowiska – uważa.Czytaj także: Skarb Państwa inwestuje w Izerę ćwierć miliarda złotych ElectroMobility Poland broni się, akcentując, że las, który zamierza "przejąć" , jest nie do końca zrekultywowany. W dotyczącej miejsca pod fabrykę opinii środowiskowej można przeczytać, że na tym terenie ze 118 ha przeznaczonych pod budowę fabryki Izery zadrzewienia i zakrzaczenia stanowią około 70 proc.„W niedalekiej przeszłości był to obszar bardzo intensywnej działalności przemysłowej. Na dużej części znajdowały się osadniki kopalniane, a kilkudziesięcioletni proces jego rekultywacji w tzw. kierunku leśnym, niestety, nie zakończył się sukcesem. Zadrzewienia na terenie planowanej inwestycji należą do kategorii ochronności: 'trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłowej w miastach i wokół miast'. Na analizowanym terenie i w jego sąsiedztwie brak jest form ochrony przyrody, przy równoczesnym występowaniu drzew bardzo silnie zdegradowanych, uszkodzonych i o wtórnym pochodzeniu. Potencjał siedliskowy tego obszaru jest niski. Inwestycja wkomponuje się w obecny charakter obszaru, gdzie duże zakłady publiczne – elektrownie Jaworzno III i Jaworzno II otoczone są terenami leśnymi, a zbiorowiska leśne wokół przyszłego terenu inwestycyjnego umożliwią dalszą migrację zwierząt na tym obszarze. Ze względu na niezadowalające i przedłużające się efekty procesu rekultywacji Prezydent Miasta Jaworzna nie wydał nowej decyzji na jego dalsze przedłużenie” – czytamy w przesłanym przez ElectroMobility Poland fragmencie opinii środowiskowej.Marcin Tosza z jaworzniańskiego Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego - pisząc o terenie, na którym miasto tworzy strefę przemysłową - przypomina, że Jaworzno ma bogatą historię przemysłową – począwszy od wydobycia srebra w XIII wieku po cynk, ołów, dolomit, piasek i wydobywany tam od 1792 roku węgiel. To, niestety, pozostawia ślady w środowisku, skutkując nieprawdopodobnym przekształceniem krajobrazu miasta.„Tylko w XX wieku na terenie Jaworzna utworzono 39 składowisk odpadów poprzemysłowych i co najmniej 20 wyrobisk po eksploatacji piasku i dolomitu” – pisze Marcin Tosza.Według niego obszar pod strefę przemysłową, a więc i fabrykę Izery, od lat 60. XX wieku był całkowicie wylesiony na potrzeby działającej w tym miejscu kopalni piasku (wydobywano go dla podsadzania wyrobisk pogórniczych), a w latach 70. w północno-zachodniej części obecnie planowanej strefy przemysłowej ulokowano składowisko o nazwie „Zdzicha” i pow. 35,48 ha (to efekt działalności WK „Komuna Paryska").Marcin Tosza informuje, że ów teren zrekultywowano w latach 1984-1989. „Ciekawy był sposób rekultywacji – ziemię urodzajną wykorzystywano do stworzenia warstwy biologicznie czynnej o grubości 10 cm oraz do zaprawiania dołków pod rośliny – posadzono tam: 23 337 szt. drzew (m.in. 2000 szt. robinii akacjowej i 4000 szt. czeremchy amerykańskiej!!! – gatunki obce). Nigdy nie stworzono tam warunków do prawidłowego rozwoju drzew” – pisze Marcin Tosza.Poniżej „Zdzichy" w nieco głębszej części wyrobiska popiaskowego umieszczono składowisko KWK „Jaworzno" o nazwie „Wysoki Brzeg" i powierzchni 78,81 ha, które działało od 1974 r. do 1999 r.Marcin Tosza podaje, że - według szacunków - mogło tam trafić nawet 5 mln m sześc. odpadów pogórniczych. „Rekultywacja polegała na przykryciu odpadów z kopalni warstwą odpadów ilastych z udostępnienia złoża pisaku Kopalni Piasku Maczki Bór, a następnie 30-centymetrową warstwą ziemi urodzajnej. Do zalesienia wykorzystano 526 938 sztuk drzew (sosna pospolita, sosna czarna, dąb szypułkowy, dąb czerwony, olsza szara) oraz 50 630 sztuk krzewów. Prace odebrano w 2000 r. Część tego składowiska z utworzonym zbiornikiem wodnym została wyłączona spod planowanej działalności gospodarczej” – pisze Marcin Tosza.Jaworznicki urzędnik wylicza też kolejne tworzone na tym terenie osadniki. „W południowej części strefy, także na terenie wyrobiska popiaskowego, zlokalizowane były cztery osadniki wód dołowych oraz odpadów ze wzbogacania węgla – osadnik C1 o pow. 15,33 ha (pojemność 233 000 m sześc.), osadnik C2 o pow. 12,21 ha, osadnik C3 o pow. 8,64 ha i C4 o pow. 8,2 ha. Osadniki funkcjonowały od 1970 r. do 2000 r. Obiekty te są obecnie zalądowane (osuszone). Całkowicie zrekultywowano tylko część osadnika C1 o pow. 5,54 ha”. Na filmie (poniżej) widać teren zimą, m.in. część pozostawionych osadników.Marcin Tosza dodaje, że mniej wiadomo o rekultywacji pozostałych obszarów wyrobisk popiaskowych. Najprawdopodobniej funkcjonowały do końca lat 70. - i od tego momentu były sukcesywnie zalesiane i przekazywane pod zarząd Lasów Państwowych.Według przytoczonej przez ElectroMobility Poland opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat projektu miejscowego obszar, o którym mowa, jest „poza zasięgiem wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody” i „nie zinwentaryzowano na tym terenie chronionych gatunków roślin”.W ocenie RDOŚ „roślinność rzeczywistą stanowią głównie ubogie siedliska leśne powstałe na ogół na gruntach przekształconych w wyniku działalności górniczej (w znacznej części zrekultywowanych po zakończonej eksploatacji powierzchniowej piasku)”. Występujące tam siedliska roślin określono jako zdegradowane i silnie zdegradowane.Opisywane grunty leśne stanowią - według RDOŚ - „na ogół zbiorowiska o ubogim składzie gatunkowym, gdzie drzewostany są ujednolicone wiekowo i mają zaburzoną strukturę (pomimo prowadzonej rekultywacji, gleby w wielu miejscach mają charakter inicjalny, co przekłada się m.in. na słabo rozwiniętą warstwę runa leśnego)”.Regionalny dyrektor wskazał przy tym, że „zasadne będzie podejmowanie działań kompensujących utratę analizowanych powierzchni leśnych, poprzez zalesienie innych terenów na terenie miasta”, co - jego zdaniem - zostało już przez władze miasta przewidziane.ElectroMobility Poland także zapowiada, że we wrześniu przedstawi działania, jakie planuje wykonać dla kompensacji drzewostanu, utraconego ze względu na budowę fabryki.Polska 2050 i Koalicja Klimatyczna zwracają uwagę na jeszcze jeden, tym razem finansowy aspekt ustawy.– Polska przyroda może na tym projekcie stracić, ponieważ przyszli inwestorzy mają być zwolnieni z różnego typu opłat, przez co - według wyliczeń na fundusz leśny, który mógłby m.in. dofinansowywać parki narodowe - nie trafi co najmniej 300 milionów złotych – dodaje Ogniewska.Katarzyna Jagiełło, koordynatorka programu przyroda i klimat Polski 2050 także podkreśla, że specustawa "oddaje co najmniej 1200 ha wokół Jaworzna i Stalowej Woli, zdejmując obowiązek uiszczenia opłat i odszkodowań za nadmierne wylesienie: to ponad 300 do 450 mln złotych w ciągu 10 lat".Czytaj także: Kogo na Śląsk przyciągnie Izera? Rozmowy o bateriach już się toczą W szerszym ujęciu to ważny aspekt, ale w przypadku fabryki Izery przypomnijmy, że Electromobility Poland pośrednio i bezpośrednio jest własnością Skarbu Państwa, więc w tym wypadku opłata byłaby tylko przesypywaniem pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej.– Ta szkodliwa specustawa powstała pod konkretne inwestycje i ma umożliwić m.in. budowę fabryki samochodów elektrycznych Izera koło Jaworzna. Warto jednak zwrócić uwagę, że ustawa otwiera drogę do prywatyzacji lasów pod cały katalog działań dotyczących szkodliwego przemysłu. Kosztem środowiska naturalnego na terenie wyciętych lasów będzie można tworzyć lotniska, spalarnie odpadów czy zakłady produkujące barwniki lub butelki PET. To absurd i jawna sprzeczność z celami Europejskiego Zielonego Ładu – wskazuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, ekspert Koalicji Klimatycznej.Tak, otwieranie drogi do prywatyzacji lasów dla działalności przemysłowej jest ryzykowne. Z drugiej strony: chyba trzeba także wziąć pod uwagę, że las można bez większych problemów zasadzić wszędzie. Oczywiście, patrząc choćby przez pryzmat opisywanego wyżej lasu na poprzemysłowych obszarach Jaworzna, zależnie od lokalnych warunków las będzie miał różny charakter, ale można to zrobić, kompensując wycinki. Z zakładami przemysłowymi, zwłaszcza tak dużymi i wymagającymi jak fabryki samochodów, nie jest już tak łatwo.Wycinanie cennych przyrodniczo lasów, zawierających siedliska rzadkich gatunków roślin czy zwierząt, jest oczywiście zbrodnią na środowisku naturalnym. Ale wydaje się też, że tereny wskazane w Jaworznie pod budowę fabryki Izery do tego typu nie należą.W tym konkretnym przypadku nie chodzi o wycięcie dziewiczego lasu, lecz wykorzystanie dla przemysłu poprzemysłowych, nie do końca zrewitalizowanych obszarów. Pytanie: czy są lepsze tereny na lokowanie tego rodzaju inwestycji przemysłowych niż miejsca poprzemysłowe - już, niestety, zdegradowane?