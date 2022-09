Nasi młodzi naukowcy i przedsiębiorcy nie zostają w tyle. Kryzys to pokazał

Gliwicka fabryka Stellantis ma 300 robotów. Gromadzi i wykorzystuje ogromne ilości danych. Andrzej Korpak, prezes Stellantis Gliwice, mówi, że to wciąż za mało. - Nie wykorzystujemy nawet połowy - mówi Andrzej Korpak. Tę dziedzinę czeka dalszy rozwój.

W gliwickiej fabryce samochodów dostawczych Stellantis pracuje 300 robotów, w tym największe w tej branży roboty w Europie.

Zakład wykorzystuje ogromne ilości danych, ale zdaniem Andrzeja Korpaka to wciąż zaledwie połowa możliwości. Zakład nadal rozwija technologie Przemysłu 4.0.

Nasz rozmówca opowiada też o kryzysie w dostawach. - Siwych włosów mi przybyło, kiedy zatkał się Kanał Sueski. Trzeba było korzystać z kolei czy samochodów, a pewne elementy trzeba było zbudować w Polsce - mówi Andrzej Korpak. I dodaje: nasi młodzi naukowcy i przedsiębiorcy nie pozostają w tyle za światowymi trendami. Trzeba im tylko dać szansę.

Można powiedzieć, że Andrzej Korpak, prezes Stellantis Gliwice, budował obydwie fabryki samochodów w tym mieście. Zapytaliśmy więc o porównania. W produkcji dwadzieścia lat, które dzielą obydwa zakłady, to technologiczna przepaść.

- Kiedy budowaliśmy poprzednią fabrykę, to na wydziale nadwozi poziom automatyzacji wynosił 21 proc. Z każdym nowym modelem przybywało także maszyn, więc w końcu doszliśmy do 65-70 proc. W nowej fabryce ten wydział jest już zautomatyzowany w 99 proc. - mówi Andrzej Korpak.

Podkreśla przy tym, że zmiana technologiczna to nie tylko sprzęt, ale i ludzie - operatorzy zgrzewarek manualnych musieli się przeobrazić w elektroników, mechatroników.

- W fabryce jest obecnie ok. 300 robotów, w tym największe roboty w tej branży w Europie. Przy czym samo postawienie robotów to raczej Przemysł 2.0. Przemysł 4.0 to ta cała sieć, umożliwiająca analizę wszystkich danych, które system jest w stanie nam podać. Na tym etapie chyba jeszcze nie jesteśmy - mówi Andrzej Korpak.

Stellantis Gliwice wykorzystuje dane m.in. do proaktywnej diagnostyki urządzeń

Firma ma powołać tzw. data championa, żeby obrabiać tę niewyobrażalną ilość danych, które ma do dyspozycji. - Instalacje, które wprowadziliśmy, już ze sobą współpracują. Wdrożyliśmy nowoczesne systemy zarządzania materiałami, dostawami na linię, zamówieniami. Mamy systemy, które pozwalają poprawiać ochronę środowiska i efektywność energetyczną produkcji. Mimo tego obecnie wykorzystujemy tylko połowę dostępnych danych. Przemysł 4.0 pozwala uzyskać z gromadzonych danych znacznie więcej korzyści - wyjaśnia Andrzej Korpak.

Najważniejsza jest diagnostyka proaktywna. - Kiedy jakieś drogie i wysokiej klasy urządzenie się popsuje i trzeba je naprawiać, tracimy cały dzień. Obecnie zbieramy dane odnośnie drgań i innego typu zachowań fizycznych, na podstawie których jesteśmy w stanie przewidzieć konieczność interwencji, wymiany zużytego elementu, zanim maszyna się popsuje i zacznie robić błędy - wyjaśnia Andrzej Korpak.

Druga rzecz to sprawy związane z jakością i nie mam tu na myśli kamer sprawdzających np. gładkość płaskich powierzchni, ale kamery sprawdzające dopasowanie paneli, co potrafi pokazać np. ewentualne błędy wielkości dostarczonych przez dostawców elementów.

Nowoczesne linie produkcyjne mogą produkować różnej wielkości samochody w tym samym czasie

Nowoczesne technologie ułatwiają także produkowanie na jednej taśmie różnych wersji samochodów, różniących się nie tylko wyposażeniem, ale co ważniejsze także wielkością.

- Wytwarzamy różne warianty aut i kiedyś zmiana samochodu wymagała przezbrojenia stanowiska. Obecnie roboty same rozpoznają typ samochodu, który wjeżdża na ich stanowisko i mogą się dostosować do jego specyfiki, wymiarów - tłumaczy Andrzej Korpak.

Zakład wciąż wprowadza nowe warianty wielkości, kolorów nadwozia, elementów wyposażenia. Ten proces może się zakończyć dopiero w połowie przyszłego roku, kiedy do produkcji wejdzie także wersja z napędem elektrycznym.

Fabryce udało się uniknąć problemów z dostępnością komponentów do produkcji, bo kiedy trwał największy kryzys, jeszcze nie pracowała, ale odbił się on na jej planach inaczej.

- To prawda, że nie musieliśmy się wówczas martwić o podzespoły do produkcji, ale siwych włosów i tak mi przybyło, bo w czasie największych kłopotów logistycznych między Europą a Azją, kiedy zatkał się Kanał Sueski, ściągaliśmy z Chin cały osprzęt dla naszej lakierni. Trzeba było korzystać z kolei czy samochodów, a pewne elementy trzeba było zbudować w Polsce - mówi Andrzej Korpak.

Polskie firmy technologiczne dobrze sobie radzą z wyzwaniami Przemysłu 4.0

Prezes Stellantis Gliwice jest jednym z jurorów tegorocznego konkursu The Best of Industry 4.0, prowadzonego w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0. Uważa on, że w polskich firmach pracujących nad nowoczesnymi technologiami można spotkać wiele ciekawych rozwiązań.

- Pojawiło się kilka bardzo ciekawych projektów, do których należy oparty o obserwacje przyrody sposób łączenia różnych elementów, które wskazują, że nasi młodzi naukowcy i przedsiębiorcy nie pozostają w tyle za światowymi trendami. Trzeba im tylko dać szansę. Boję się jednak, że obecne czasy, w których często zapowiada się nadchodzącą recesję, mogą nie sprzyjać rozwojowi badań - podkreśla Andrzej Korpak.

Na temat technologii Przemysłu 4.0 w przemyśle, także motoryzacyjnym, będziemy rozmawiać w ramach sesji Konferencji Nowy Przemysł 4.0, która odbędzie się 4-5 października w katowickim MCK. Andrzeja Korpaka, prezesa Stellantis Gliwice, można będzie posłuchać podczas sesji inauguracyjnej „Przemysł 4.0: produkcja, technologia, perspektywa”.