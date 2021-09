Następca Syrenki wyprzedzi Izerę? Nowy pomysł na auto elektryczne z Polski

Polacy z firmy Vosco mieli projektować Izerę, ale Electromobility Poland zmieniło plany. Teraz szykują się do pokazania własnego samochodu elektrycznego. To już ma szanse być rzeczywiście jeżdżący i całkowicie polski samochód, a nie skorupka samochodu koncepcyjnego. Tymczasem Izera wciąż buksuje w miejscu. Tyle że tu skala przedsięwzięcia wydaje się być zupełnie inna.

Vosco pracuje nad kilkoma rozwiązaniami

Polska szykuje się do elektromobilności

Co do wnętrza na razie wiadomo tylko, że ma być minimalistyczne, ale komfortowe i ergonomiczne. Będzie przecięte wysokim tunelem centralnym, co wynika z formy zastosowanej przy budowie zestawu baterii. Można się chyba spodziewać także zastosowania w nim elementów już oferowanych przez Vosco – siedmiocalowego wyświetlacza tablicy rozdzielczej i dotykowego panelu sterowania m.in. trybami jazdy i ogrzewaniem.Przedstawione rozwiązania każą z zainteresowaniem oczekiwać premiery samochodu. Oczywiście trudno go porównywać z Izerą, bo ta nawet jeszcze nie ujawniła platformy, na jakiej powstanie samochód (choć podobno już wie, którą wybierze). Nie wiadomo też, na ile te rozwiązania pod względem technicznym i kosztowym są gotowe do masowej produkcji, której zresztą Vosco nie zakłada, nastawiając się na małoseryjne wytwarzanie. Niemniej, jeżeli samochód rzeczywiście wyjedzie na drogi, to misja firmy, którą jest „poprawa przyszłości elektromobilności, a także urzeczywistnienie marzenia o budowie i rozwoju polskiej marki samochodów”, chyba zostanie wypełniona.Istniejąca od 2016 r. spółka rok później zaczęła prace nad miejskim samochodem elektrycznym i uzyskała na to dofinansowanie w kwocie 4,6 mln złotych (całość projektu obliczono na 11,56 mln złotych). Koniec projektu przewidziano na 30 czerwca tego roku, więc data prezentacji nowego samochodu wydaje się całkiem zrozumiała.Czytaj także: Koniec aut spalinowych to szansa. Polska branża automotive musi ją wykorzystać Vosco realizuje jeszcze jeden projekt dofinansowywany przez UE – samochód dostawczy do 3,5 tony z napędem wodorowym. Pracuje w ramach konsorcjum z firmami MPower i Ekoenergetyka Polska. Projekt jest jednym z dwóch, które w tej kategorii dopuszczono do drugiego etapu projektu „e-Van - uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”. W tym etapie przedstawioną wcześniej koncepcję trzeba już „uzbroić” w dokumentację techniczną i koncepcję zabudów testowych. Tu na pierwsze prototypy trzeba poczekać jeszcze do 2023 roku.Działanie takich firm jak Vosco daje jednak dowód na to, że nastawiona dziś mocno na silniki spalinowe polska branża motoryzacyjna, nie kapituluje przed zmianą napędów, ale jest w stanie znaleźć sobie miejsce w elektromobilnej przyszłości. I prawdę mówiąc, bardziej mam tu na myśli techniczne rozwiązania Vosco dla napędów elektrycznych niż sam model EV2.Na temat przygotowania polskich firm do elektromobilności będziemy rozmawiali w trakcie odbywającej się w ramach ścieżki tematycznej „Infrastruktura i inwestycje” sesji „Polska europejskim zapleczem e-mobilności?” , zaplanowanej na 21 września 2021 r. w godzinach 9:30-11:00. Będziemy dyskutowali m.in. na temat rozwoju produkcji i technologii przeznaczonych dla elektromobilności, a także o zmianach, jakie w polskim przemyśle motoryzacyjnym wywołują obecne megatrendy, z elektromobilnością na czele.