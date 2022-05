NesoBus. Tak wygląda autobus wodorowy Zygmunta Solorza

Grupa Polsat Plus zademonstrowała 30 maja oficjalnie swój autobus wodorowy o nazwie NesoBus. W przyszłym roku w Świdniku ruszy fabryka, która ma produkować 100 takich pojazdów rocznie. Wodór jest ważnym elementem rozwoju należącej do Polsat Plus spółki ZE PAK.

Autobusy wodorowe to jeden z elementów nowej strategii grupy Polsat Plus.

NesoBus ma mieć zasięg 450 km i możliwość zatankowania w kwadrans.

Od jesieni ubiegłego roku w Świdniku trwa budowa fabryki, w której NesoBusy mają być produkowane.

Podczas dzisiejszej premiery autobus wprowadził na halę sam Zygmunt Solorz, właściciel większości udziałów Polsat Plus i przewodniczący rady nadzorczej spółki. Według spółki w Polsce jeździ ponad 10 000 autobusów miejskich, a 700-800 rocznie jest wymienianych. Miasta powoli odchodzą od pojazdów spalinowych i coraz częściej sięgają po pojazdy wodorowe.

Podczas prezentacji wskazano, że biorąc pod uwagę ślad węglowy produkcji baterii i ogniw paliwowych, a także polski miks energetyczny, autobusy spalinowe z silnikami diesla powodują emisje na poziomie 796 ton, oferując zasięg 700 km i tankowanie w 8 minut. Dla autobusów elektrycznych nie dość, że wielkość emisji jest wyższa, bo sięga 889 ton CO2, to zasięg wynosi zaledwie 200 km, a czas „tankowania” przekracza 4 godziny. Na tym tle autobus wodorowy to tylko 59 ton CO2, zasięg ok. 500 km i kwadrans tankowania.

Autobus na setkę pasażerów

To tło oficjalnej prezentacji nowego wodorowego autobusu NesoBus, który grupa Polsat zamierza wprowadzić na rynek i wytwarzać w Świdniku. Nowy autobus ma mieć 12 m długości, 2,55 m szerokości, 3,5 m wysokości i ważyć 13 ton. Pomieści do 93 pasażerów, w tym do 37 na miejscach siedzących.

Pasażerowie będą mogli korzystać z internetu 5G poprzez pokładowe WiFi. W kabinie będzie także 5 wewnętrznych ekranów podających m.in. informacje z kraju i ze świata, prognozy pogody, informacje o atrakcjach turystycznych miasta, a także plan trasy autobusu na mapie miasta. Wygląd pojazdu to dzieło włoskiego studia Torino Design, które było także twórcą kształtu Izery.

Autobus został stworzony od podstaw dla technologii wodorowej. Według spółki modułowa konstrukcja ma pozwolić dostosowywać go do indywidualnych potrzeb nabywców. Według informacji NesoBus autobus ma mieć zasięg 450 km, co według producenta oznacza, że może być tankowany co dwa dni. Samo tankowanie zbiorników o pojemności 37,5 kg wodoru trwa kwadrans. Pojazd ma zużywać około 8 kg wodoru na 100 km. W teście SORT-2 uzyskał zużycie 5,5 kg wodoru na 100.

Modułowa budowa ułatwia konfigurację

Zbiorniki wodoru dostarczy firma Hexagon, same ogniwa zaś kanadyjska spółka Ballard. Ogniwa i zbiorniki wodoru mają się znajdować na dachu. Przewidziano możliwość zastosowania zbiorników w ciśnieniu 350 lub 700 bar. W istniejącym prototypie zamontowano 5 kompozytowych zbiorników 350 bar, więc montaż pojemniejszych będzie umożliwiał zwiększenie zasięgu. Autobus będzie wyposażony w czujnik zderzeniowy układu wodorowego i czujnik pożarowy.

Dwa silniki elektryczne, o mocy 125 kW każdy, wraz z falownikiem, będą dostarczone przez firmę ZF. Dostarczy ona także przednią i tylną oś. Obecnie silniki elektryczne są umieszczone w piastach kół tylnej osi, ale projekt przewiduje także wykorzystanie centralnego silnika.

Wodór w grupie Polsat Plus

Budowa autobusów wodorowych, rozwój infrastruktury tankowania i produkcji wodoru to element strategii grupy ZE PAK. Projekt ruszył we wrześniu 2020 roku. W październiku ubiegłego roku rozpoczęto testy prototypu. Według informacji spółki 20 kwietnia zakończono prace nad prototypem i uzyskano unijną homologację.

Od jesieni ubiegłego roku w Świdniku trwa budowa fabryki, w której NesoBusy mają być produkowane. Produkcja ma ruszyć w przyszłym roku. Według planów fabryka ma produkować 100 autobusów rocznie, z możliwością powiększenia tej wielkości do 200 sztuk. Podczas prezentacji autobusu Tomasz Jasłowski, dyrektor ds. produkcji spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, poinformował, że spółka rozpoczęła już produkcję 15 pojazdów, które mają być gotowe na przełomie 2022 i 2023 roku.

Na terenie elektrowni Konin ma być wytwarzany „zielony” wodór, który ma być wykorzystywany m.in. do tankowania autobusów oraz innych pojazdów wodorowych w stacjach tankowania wodoru, które grupa zamierza wybudować.