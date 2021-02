Nie będzie wspólnego "elektryka" Hyundaia i Apple

Koreańczycy chcieli być partnerem, a nie podwykonawcą - uważają analitycy.

Apple nie potwierdziło do tej pory doniesień o rozmowach z Hyundaiem. Pod koniec grudnia 2020 roku pojawiły się informacje, że w Apple trwają prace nad elektrycznym samochodem , który ma być wyposażony w baterie o "przełomowej" technologii i system autonomicznej jazdy.Auto miałoby powstawać w ramach Projektu Titan, rozpoczętego jeszcze w 2014 roku. Od tego czasu prace na przemian przyspieszano i zwalniano (w 2019 roku z zespołu odeszło 190 osób), jednak poczynione dotychczas postępy umożliwiły firmie wstępne wyznaczenie 2024 roku jako daty wejścia pojazdu do produkcji.Z kolei Hyundai utworzył już w 2019 roku wartą 4 miliardy dolarów spółkę joint venture z należącą do General Motors firmą Aptiv, której celem ma być rozwój samochodów autonomicznych. To jednak tylko część 55-miliardowego planu inwestycyjnego Hyundaia obejmującego najbliższe pięć lat, dotyczącego elektrycznych i autonomicznych aut. W 2025 roku koncern chce produkować milion elektrycznych samochodów rocznie.