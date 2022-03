Nie ma kabli. Fabryki aut stanęły

Od początku wojny, jaką Rosja rozpętała na Ukrainie, słyszymy o przerwach czy zakłóceniach w dostawach wielu elementów i surowców. W motoryzacji najgłośniej jest jednak o wiązkach elektrycznych, które zatrzymały fabryki Volkswagena.

Co z tymi wiązkami?

Leoni jest obecna także w Polsce

Dlaczego przestoje w produkcji spowodowały elementy, które wydają się tak proste? Właśnie - "wydają się". W samochodach jest obecnie nawet do 5 km przewodów. Gąszcz kabli powoduje, że aby zmieścić wszystko, zwłaszcza pod tapicerką czy deską rozdzielczą, trzeba zebrać i tworzyć wiązki kabli o ściśle określonej długości i przebiegu.Czasami to kilka, a czasami kilkaset kabli różnego rodzaju (jedne dostarczają zasilanie, inne przenoszą dane) - z różnymi końcówkami. Wiązka nie obejmuje kabli jednakowej długości – w starannie zaplanowanych miejscach odchodzą od niej przewody ściśle określonej długości. Przygotowanie pojedynczego przewodu można w jakiejś mierze zautomatyzować, ale ułożenie wiązki wymaga ręcznej pracy...Dlatego też produkcja wiązek jest zwykle umieszczana w krajach o niskich kosztach pracy. Ukraina, będąc tego typu rynkiem położonym bardzo blisko fabryk motoryzacyjnych w Niemczech, Czechach, Słowacji, Polsce czy na Węgrzech, odnotowała w ostatnich latach spory wzrost inwestycji motoryzacyjnych. Cytowane przez Reutera dane rządu Ukrainy mówią, że 22 koncerny segmentu automotive zainwestowały tam ponad 600 mln dolarów i w 38 zakładach zatrudniają ponad 60 000 pracowników.Oczywiście produkcja wiązek kabli to tylko część tej działalności, jednak znacząca. Według opublikowanych w 2020 roku danych firmy AlixPartners 7 proc. wiązek importowanych do Unii Europejskiej pochodzi właśnie z Ukrainy. Mają tam swoje zakłady m.in. Forschner, Kromberg & Schubert, Prettl, SEBN, Yazaki, Fujikura, Nexans i Leoni. To właśnie ta ostatnia firma pojawiła się w kontekście problemów Volkswagena.Fabryka firmy jest usytuowana w Stryju, w zachodniej Ukrainie i zatrudnia 7000 osób. Nie znajduje się w bezpośredniej strefie działań wojennych, więc nadal pracuje, ale produkcja spadła.Leoni to dziś firma zatrudniająca na całym świecie około 100 000 pracowników i operująca w 30 krajach. Ma fabryki m.in. w Niemczech, północnej Afryce i w Polsce.Czytaj także: Rosjanie grożą przejęciem zachodnich fabryk, ale nawet z Ładą mają problem

Wspominałem o długotrwałej procedurze wejścia do grona dostawców motoryzacji - w przypadku zakładów firm, które już pracują dla określonego odbiorcy lub dla innego producenta motoryzacyjnego, proces ów może być nieco szybszy, bo fabryka zna już i stosuje wymagane w motoryzacji procedury, a walidacja jej wyrobów przez inny koncern sugeruje, że osiąga ona wymagany poziom jakości.W Polsce mamy firmy produkujące wiązki dla motoryzacji czy energetyki i - według nieoficjalnych informacji - koncerny samochodowe w poszukiwaniu nowych dostawców także do nich już zawitały. Nie jest to równoznaczne z uzyskaniem zamówień, ale stwarza takie możliwości... Paradoksalnie zatem: na kłopotach Ukrainy część naszych producentów może skorzystać.