Nie są jak Izera. Ten start-up chce tworzyć technologię, nie produkować samochody

- Rozmawiamy z firmami z Azji i Bliskiego Wschodu, które są zainteresowane kupnem licencji naszej platformy dla swoich aut – mówi Albert Gryszczuk, prezes Innovation AG.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Innovation AG to firma inżynierska, rozwinięty start-up, twórca i dostawca technologii - bez ambicji produkowania samochodów. To różni Innovation AG od projektu Izery.

- Gdybyśmy nie mieli tej platformy, nie mielibyśmy szans na zrobienie samochodu. Nikt nie jest w stanie w ciągu roku zaprojektować całego samochodu - mówi o swoim sztandarowym produkcie - bazie dla e-aut dostawczych - Albert Gryszczuk .

- Praktycznie cały ubiegły rok poświęciliśmy głównie na prace w ramach projektu e-Van. Równolegle jednak rozwijaliśmy inny projekt, skierowany na Bliski Wschód - mówi Albert Gryszczuk.

Prototypy aut zbudowanych w ramach programu e-Van przechodzą testy drogowe. Specjalnie dla tego auta stworzyliście platformę o nazwie Eagle…

- Odwrotnie. Stworzyliśmy prototyp e-Vana, bo już mieliśmy platformę, nad którą od kilku lat pracowaliśmy.

To ta platforma, nad którą pracowaliście, kiedy rozmawialiśmy jesienią 2021 roku?

- Tak. Gdybyśmy nie mieli tej platformy, nie mielibyśmy szans na zrobienie samochodu. Nikt nie jest w stanie w ciągu roku zaprojektować całego samochodu razem z wszystkimi systemami. Pod tym względem konkurs e-Vana był trochę karkołomny, bo trzeba w nim było w ciągu roku zaprojektować i zbudować cały pojazd.

Starachowice bazują na elementach istniejących pojazdów - wykorzystali standardową kabinę i mosty. My musieliśmy zaprojektować cały pojazd, ale mieliśmy właśnie tę przewagę, że nad platformą pracowaliśmy już wcześniej.

Jak rozumiem, sukces konstruowania e-Vana dowodzi, że w tej chwili platforma jest już doprowadzona do takiego stanu, który pozwala budować na niej samochody. Jakie są jej najważniejsze cechy?

- To uniwersalna platforma, będąca nośnikiem dla pojazdów w kategorii N1, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z możliwością rozbudowy do 4 250, czyli do N2.

Na tej platformie można postawić praktycznie każdy rodzaj zabudowy, łącznie z lekkimi busami kategorii M1, czyli do 8 osób.

Platforma pozwala na bardzo dużą elastyczność w projektowaniu pojazdów

Platforma rozumiana jako rama podwozia, napęd, systemy zasilania i sterowania to jest to rozwiązanie, które pozwala na bardzo dużą elastyczność w projektowaniu pojazdów. To baza, na której my czy nasi klienci mogą budować pojazdy.

Skoro nie t0 jest projekt wykonany wyłącznie dlatego, że był taki konkurs jak e-Van, to znaczy, że macie jakieś plany i zamierzenia na wypadek, gdyby się okazało, że jednak produkcja samochodu z konkursu e-Van nie ruszy?

- E-Van jest produktem zrobionym na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i to Centrum jest w tym wypadku gospodarzem projektu. My oczywiście posiadamy swoje prawa własności intelektualnej do tego pojazdu, jego wyglądu i technologii.

Dla nas to jest wykonane zlecenie, dzięki któremu mogliśmy dość szybko i sprawnie wdrożyć naszą platformę w gotowym pojeździe.

Czy to znaczy, że wy jesteście właścicielami platformy i jeżeli NCBiR z jakichkolwiek powodów nie doprowadzi wdrożenia do produkcji do końca, to możecie ją wykorzystać i np. skonstruować na niej inny pojazd, dla innego odbiorcy?

- Oczywiście. To nasza platforma. Ma z konkursem tylko taki związek, że wykorzystaliśmy ją do wdrożenia pojazdu, jakim jest e-Van. Platforma to nasz produkt i nikt nam nie jest w stanie zabronić wykorzystania go do produkcji innego pojazdu. Prowadzimy już rozmowy z potencjalnymi odbiorcami, niestety nie w Polsce.

Może pan powiedzieć na ten temat coś więcej?

- Na razie tylko tyle, że chodzi o Bliski Wschód i Azję.

Myślicie o tym, by zostać producentem pojazdów czy raczej dostawcą technologii?

- Jesteśmy inżynierami, specjalistami w konstruowaniu samochodów. Nie czuję się na siłach, by być producentem pojazdów. Nie myślę o budowie fabryki.

Prowadzimy rozmowy z firmami zainteresowanymi kupnem licencji na podwozie

W oparciu o konkurs e-Vana prowadzimy rozmowy, także z polskimi inwestorami prywatnymi, na temat różnych rodzajów współpracy, joint venture – od kupienia licencji po wspólny projekt fabryki. Prowadzimy jednak także wiele rozmów z firmami zainteresowanymi kupnem licencji na podwozie.

To bardzo ciekawa ścieżka, biorąc pod uwagę, że w kontekście elektromobilności zwykle mówi się o Polsce jako o odbiorcy cudzych technologii, ewentualnie podwykonawcy produkującym sporządzone przez innych wyroby, a tymczasem wy stworzyliście technologię, z której chcą korzystać inni…

- Wytwarzanie wiedzy to największa wartość gospodarki. Na tym zresztą polega innowacyjny biznes.

Czy tworzenie platformy jest już zakończone czy też wciąż wymaga ona poprawy, dopracowania?

Tworzenie technologii nigdy nie jest procesem zamkniętym. Dziś mamy podwozie dla pojazdu przednionapędowego o ładowności jednej tony, który przy masie pojazdu ok. 2300 kg jest w stanie przejechać 300 km na jednym ładowaniu. Naszym planem jest zwiększenie zasięgu i ładowności, a także przygotowanie wersji z napędem na 4 koła.

Dokończenie projektu e-Van jest dla nas priorytetem

Przed nami jest jednak jeszcze czwarty etap programu e-Van, zakładający przeprowadzenie homologacji produkcyjnej zbudowanego pojazdu. Na tym na pewno będziemy przede wszystkim skoncentrowani do końca roku. To trudne zadanie, bo jest na nie bardzo mało czasu. Dokończenie tego projektu jest dla nas priorytetem i mamy nadzieję, że później uda się znaleźć producenta chcącego ten pojazd wytwarzać w Polsce.

Czy wszystkie elementy platformy to wasza konstrukcja, czy niektóre po prostu kupiliście na rynku?

Oczywiście nie wszystko projektujemy w całości. Wiadomo, że nie będziemy konstruować silników elektrycznych czy falowników. Nikt nie robi takich rzeczy całkowicie od podstaw. Przykładowo procesory tworzy określona grupa firm na świecie.

Cała konstrukcja ramy, zawieszenia, system sterowania, czyli management pojazdu i napędu to są nasze rozwiązania. Zasobniki bateryjne również są wyprodukowane według naszego projektu. Silnik także jest nietypowy, bo rozwiązanie „z półki” zostało dostosowane do naszego systemu zarządzania. Falownik to produkt kupiony na rynku. Układ kierowniczy również jest wykonany według naszego projektu. Komponenty układu hamulcowego, takie jak pompa hamulcowa i zaciski, zostały dostarczone przez wyspecjalizowanego dostawcę, ale zbudowane w oparciu o naszą specyfikację. To się w taki sposób odbywa. Volkswagen np. też nie produkuje sobie sam tarcz hamulcowych czy piast.

W wielu internetowych komentarzach, a mam na myśli nie tylko komentarze pod postami w portalach społecznościowych, ale wypowiedzi dziennikarzy różnych serwisów, stawia się na jednej szali was, jako firmę, która wszystko zrobiła sama, a na drugiej Izerę, która kupiła platformę na rynku.

- Proszę pamiętać, że kiedy ruszał program e-Van nie startowaliśmy z pustymi rękami. Zajmujemy się elektromobilnością od 2015 roku. Nasze pojazdy testowe i prototypy aut elektrycznych przejechały kilkaset tysięcy kilometrów w trudnych warunkach, jako pojazdy specjalistyczne, użytkowe.

To jest swego rodzaju błędem poznawczym, kiedy dziennikarz nie wie, że firma Innovation AG od 2015 roku produkuje, testuje samochody elektryczne i prowadzi badania nad ich rozwojem. Nie chwalimy się rzeczami, których nie zrobiliśmy. Dopiero kiedy mamy pilotażową wersję jakiejś technologii, to pokazujemy ją i mówimy: proszę bardzo, udało nam się, zrobiliśmy, zwalidowaliśmy takie rozwiązanie.

Izera po prostu przyjęła inną strategię rozwoju niż my

Ja bardzo ostrożnie podchodzę do porównywania nas z Izerą. Oni przyjęli nieco inne założenie. Początkowo, podobnie jak e-Van, startowali od próby stworzenia projektów od podstaw, ale po pierwszych etapach uznali, że nie da się w polskich warunkach, przy naszych zasobach ludzi, wiedzy i zaplecza naukowego wyprodukować platformy – trzeba ją kupić. My przyjęliśmy inną strategię i spróbowaliśmy zbudować platformę, ale proszę pamiętać, że prace nad nią zaczęliśmy już kilka lat wcześniej.

Pieniądze z NCBiR-u były jednym z motywatorów. Ten projekt kosztował nas już znacznie więcej niż dostaliśmy w ramach programu, ale środki z programu e-Van pozwoliły nam na rozwinięcie wcześniejszych projektów i stworzenie jednego konkretnego samochodu, opartego o naszą, znacznie bardziej uniwersalną platformę.

Wygląda na to, że się udało...

- Obydwa przygotowane samochody są dopuszczone do ruchu. Przechodzą teraz komplet testów drogowych, testów w komorze klimatycznej, badań w myśl regulacji WLTP (testowanie samochodów w warunkach zbliżonych do codziennej eksploatacji - przyp. red.). To procedura opisana na kilkuset stronach, ale mam nadzieję, że w końcu kwietnia będziemy mogli mówić o sukcesie.

Jak rozumiem, te dwa prototypy e-Vana, o których pan mówił, to są jakby pierwsze kompletne, jeżdżące, dopuszczone do ruchu samochody zbudowane na waszej platformie. Czy inne projekty, o których pan mówił, z Azji czy Bliskiego Wschodu, czekają na wynik tych testów? Czy to są zupełnie odrębne rzeczy?

- Czekają, bo ich wynik zmniejsza ryzyko biznesowe dla tamtych klientów, którzy w ten sposób są w stanie sprawdzić, jak ta platforma się zachowuje, jak sprawują się kluczowe podzespoły. My nie jesteśmy dużą firmą, lecz nieco bardziej rozwiniętym, ale jednak start-upem.

Pracujemy nad rozwinięciem platformy i dodaniem jej możliwości

Praktycznie cały ubiegły rok poświęciliśmy głównie na prace w ramach projektu e-Van i koncentrujemy się na doprowadzeniu go do końca. Równolegle jednak rozwijaliśmy inny projekt, skierowany na Bliski Wschód. Tam mamy nieco inną sytuację, ponieważ odezwała się do nas firma, która już zbudowała sobie zakład produkcji aut elektrycznych, a teraz szuka samochodu, który mogłaby w nim produkować.

Jak widzi pan możliwości rozwoju tego bliskowschodniego projektu, skoro w zasadzie jest tam już fabryka gotowa produkować samochody? Czego brakuje?

- Proszę pamiętać, że dla rozpoczęcia produkcji kluczowy jest łańcuch dostaw, którego ułożenie w obecnych warunkach gospodarczych na świecie nie jest prostą rzeczą. Po drugie - tamten projekt zakłada produkcję aut z napędem na cztery koła i obecnie skupiamy się na tym, żeby naszą platformę Eagle dopracować do tego stanu. Robimy to wspólnie z jednym z markowych, globalnych dostawców elementów zawieszeń.

Ta współpraca nas cieszy, bo to bardzo hermetyczny rynek. Kiedy słyszałem, jak przed laty Elon Musk opowiadał, że miał problemy z zakupem jakichś elementów, to nie chciało mi się wierzyć, że na globalnym rynku ktoś może nie chcieć sprzedawać swoich wyrobów, a potem sami tego doświadczyliśmy. Producenci samochodów w pewien sposób ograniczają nowym firmom dostęp do dostawców części.

Dziś jesteśmy już rozpoznawani (znaleźliśmy się w ubiegłym roku na liście 100 najważniejszych start-upów technologicznych w Europie) i nie mamy takich problemów.