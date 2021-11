Niemcy chcą przedłużyć życie silników spalinowych

Era paliw kopalnych przemija, ale czas silników wewnętrznego spalania - już niekoniecznie. Niemiecki minister transportu Andreas Scheuer stwierdził, że Niemcy nie podpisały deklaracji dotyczącej zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035 roku, ponieważ nie bierze ona pod uwagę paliw syntetycznych.

Paliwa syntetyczne w silnikach spalinowych - tak, ale

Litr za euro? To możliwe

Kolejny wielki nieobecny to Toyota, która nie chce tak mocnego koncentrowania się tylko na elektromobilności i uważa, że może być wiele dróg dojścia do neutralności klimatycznej.Volkswagen i Toyota to dwa największe koncerny motoryzacyjne na świecie. Na czwartym miejscu plasuje się Stellantis, który porozumienia także nie podpisał.Paliwa syntetyczne zdobyły sporo zwolenników, przekonanych choćby tym, że ich wykorzystanie pozwoli utrzymać produkcję silników spalinowych i spowoduje zmniejszenie emisji przez jeżdżące już po drogach samochody. Zwolennicy paliw syntetycznych podkreślają, że mogą one być wykorzystywane w tradycyjnych spalinowych samochodach i korzystać z obecnie istniejącej infrastruktury, co powoduje, że efekt zeroemisyjności transportu można osiągnąć bez wielkich inwestycji w nowe pojazdy czy infrastrukturę.Czytaj także: Elektromobilność i sztuczna inteligencja rzeczy to przyszłość Boscha Przeciwnicy przypominają, że produkcja wodoru w procesie elektrolizy wymaga dużych ilości energii, a przemiana wodoru w syntetyczne paliwo kolejnych.Austriacki AVL chce wytwarzać syntetyczne paliwo i zapowiada, że jego metoda ma być bardziej efektywna niż prezentowane wcześniej m.in. przez Porsche. Na razie buduje demonstracyjną instalację.Syntetyczne paliwo ma powstawać na bazie wodoru, wytwarzanego przy pomocy elektrolizy, zasilanej energią z OZE – AVL podkreśla, że chce wykorzystywać nadwyżki tej generacji energii. Wyprodukowany w ten sposób wodór przy pomocy wyłapywanego z powietrza dwutlenku węgla ma być zmieniany w ciecz. Pozwoli to wykorzystywać do jego dystrybucji obecną infrastrukturę - cysterny, rurociągi czy stacje benzynowe.Przy spalaniu w tradycyjnych spalinowych silnikach ma tylko „oddawać” pobrany wcześniej dwutlenek węgla. Tym samym, przy wykorzystaniu energii z OZE do produkcji, ma być paliwem całkowicie neutralnym dla środowiska. I kosztować mniej niż 1 euro za litr.AVL zapowiada, że zakład ma być gotowy już w przyszłym roku, a do roku 2030 w Austrii może być wyprodukowanych 240 mln litrów tego paliwa.