Niemcy kupują więcej samochodów

W całym pierwszym półroczu 2023 roku według Federalnej Agencji Samochodowej zarejestrowano w Niemczech 1 396 780 nowych samochodów osobowych i dostawczych, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,8 procent. W samym czerwcu klienci zgłosili nabycie ponad 280 tysięcy aut, co daje wzrost w ujęciu rok do roku o 24,8 procent.

Rynek samochodowy odbudowuje się po okresie pandemicznego spowolnienia oraz słabej dostępności wielu modeli spowodowanych kłopotami z zaopatrzeniem producentów w półprzewodniki. Jednak warte podkreślenia jest ciekawe zjawisko. Otóż w Niemczech 70 procent nowych aut zarejestrowanych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku to były pojazdy nabyte przez firmy lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W całym analizowanym okresie sprzedano 220 tysięcy aut z napędem elektrycznym. Chociaż to oznacza wzrost o 31,7 procent w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku, to jednak władze federalne spodziewały się lepszego wyniku. Powściągliwość w zakupach elektryków wynika z ograniczenia rządowych dopłat oraz bardzo szybko rosnących kosztów serwisowania i napraw.

W 2023 roku można się spodziewać, że sprzedaż nowych aut osobowych może być na poziomie około 3 milionów sztuk.