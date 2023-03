Niemcy mieszają w wodorze. Zaangażowanych jest 100 firm

Niemcy przodują w promowaniu wodoru, wprowadzając niszowy surowiec- wykorzystywany w produkcji nawozów i w petrochemii - do centrum europejskiej polityki klimatycznej i przemysłowej - pisze EUobserver.

Wodór to sposób na przetrwanie firm zajmujących się paliwami kopalnymi.

Lobbyści promują wykorzystanie tzw. niebieskiego wodoru produkowanego z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Niemcy wywarły największy wpływ na dyskusję na temat wodoru w Brukseli.

Takie tezy podaje portal EUobserver.

W raporcie opublikowanym 23 marca 2023 r. opisano działalność lobbingową szerokiej sieci niemieckich firm, stowarzyszeń branżowych i firm konsultingowych. Corporate Europe Observatory (CEO) zidentyfikowało obecnie 100 firm, które napędzały tematykę wodorową w Niemczech, wpływając też na politykę UE.

- Nie jest tajemnicą niemiecka polityka jest związana z lobby motoryzacyjnym, skala lobby wodorowego w Niemczech i jego wpływ na politykę Unii Europejskiej są jednak słabo znane - uważa EUobserver.

- Rząd niemiecki raz po raz w ścisłej współpracy z lobby prowodorowym, wykorzystywał swoje wpływy, by propagować wodór na szczeblu UE, na przykład podczas niemieckiej prezydencji w Radzie UE w 2020 r. - napisała autorka raportu Pia Eberhardt, którą cytuje internetowy magazyn.

Zdaniem autorów raportu, wodór jest często promowany jako potencjalny konkurent paliw kopalnych, ale rynek wodoru wciąż nie rozwinął się, ponieważ gaz ten jest drogi, a jego użycie do pozyskania energii elektrycznej jest mniej efektywne niż jej bezpośrednia produkcja. Dlatego należy go stosować w sprawdzonych już rozwiązaniach ograniczonych do produkcji do nawozów, cementu i produktów petrochemicznych.

Ekologiczny wodór? Tak, ale wątpliwości nie brakuje

W grę wchodzi stosowanie zielonego wodoru, który powstaje w instalacjach zasilanych energią z odnawialnych źródeł. Tyle że, jak pisze EUobserver, zastąpienie 90 mln ton wodoru z paliw kopalnych - który jest potrzebny - wodorem zielonym wymaga 150 proc. więcej energii słonecznej i wiatrowej niż się dziś produkuje. Z kolei używanie zielonego wodoru jako paliwa do statków i lotów długodystansowych, czego oczekuje wiele środowisk proekologicznych, zwiększy globalne zapotrzebowanie na zieloną energię nawet o sześć razy.

Jednak lobbyści wodorowi nadal naciskają na rozszerzenie wykorzystania zielonego wodoru: do ogrzewania domów, napędzania samochodów osobowych, czy autobusów. Dlatego branża jako alternatywę zaproponowała niebieski wodór, produkowany z wykorzystaniem paliw kopalnych (przy czym dla zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń w procesie wykorzystuje się metody wychwytu CO2).

- Wodór to tylko pretekst do dalszego korzystania z paliw kopalnych - powiedziała Claudia Kemfert, ekonomistka klimatyczna i wiceprzewodnicząca niemieckiej rady doradczej ds. środowiska.

Jak Niemcy wpływają na Unię Europejską w sprawie wodoru?

EUobserver podał, że obecna koalicja socjaldemokratów, zielonych i liberałów rządząca niemieckim rządem spotykała się z gazowymi lobbystami średnio raz dziennie przez prawie rok. Według magazynu, niemiecki rząd podwoił swój cel w zakresie wodoru i dąży do osiągnięcia zdolności produkcyjnej wodoru na poziomie 10 gigawatów do 2030 r., przy czym Niemcy akceptują dziś także niebieski wodór.

- To, że niebieski wodór znalazł się w zaktualizowanej niemieckiej strategii wodorowej, jest jednym z największych zwycięstw lobby wodorowego w ostatnich latach - powiedział w lutym Neelke Wagner z Climate Alliance Germany.

Ale niemiecki rząd bronił się, mówiąc, że niebieski wodór będzie „potrzebny w fazie przejściowej, aby zaspokoić popyt, zwłaszcza ze strony przemysłu”.

Plany UE wciąż ukierunkowane są na zielony wodór, ale niemieckie projekty zajmują również ważne miejsce w europejskich planach - uważa EUobserver. - Niemcy wywarły największy wpływ na dyskusje na temat wodoru w Brukseli - powiedziała Eleonora Moro, do niedawna zatrudniona w think-tanku klimatycznym E3G, cytowana w raporcie.

Jak pisze EUobserver, ten wpływ ma być wywierany m.in. poprzez Hydrogen Europe, organizację zrzeszającą grupy lobbystów zajmujących się wodorem w Europie. Prawie 90 z 400 członków Hydrogen Europe pochodzi z Niemiec. Szef grupy lobbystycznej, Jorgo Chatzimarkakis, jest byłym eurodeputowanym w Parlamencie Europejskim z ramienia niemieckiej FDP.

Według portalu innym frontem, na którym można odczuć wpływy niemieckiego lobbingu, jest ostatnia próba zastopowania wycofania silników spalinowych do 2035 r. Dziś Niemcy naciskają na stworzenie luki prawnej dla syntetycznej benzyny i oleju napędowego, tworzonych z wodoru i CO2. - Wodór jest używany jako koń trojański, aby przedłużyć wykorzystanie paliw kopalnych - podsumowując te wydarzenia powiedziała Pia Eberhardt.