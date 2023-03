Niemcy mogą zablokować zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku

W Unii Europejskiej powstaje grupa sprzeciwu wobec wprowadzenia zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Na czele tej grupy mają stać Niemcy. Możliwy jest udział również Francji.

7 marca Rada Europejska będzie głosować nad projektem zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Chociaż Parlament Europejski uchwalił tę decyzję: 340 głosami za, wobec 279 przeciwnych - to jednak wśród państw członkowskich, które w październiku zadeklarowały poparcie dla tego projektu, powstaje koalicja sprzeciwu, na czele której mają stać Niemcy. Takie informacje przynosi dzisiejsze wydanie "Dziennika Gazety Prawnej".

Niemcy budują koalicję sprzeciwu wobec zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku

Według nieoficjalnych informacji, Berlin tworzy obecnie koalicję składającą się z państw reprezentujących 35 proc. ludności Unii Europejskiej plus jedno państwo, żeby zablokować ten zakaz, który miałby wejść w życie już za 12 lat. Niemcy argumentują, że po 2035 roku nadal w użyciu powinny być samochody wykorzystujące e-paliwa (paliwa syntetyczne produkowany przy udziale wody oraz dwutlenku węgla).

- Minister transportu Volker Wissing stwierdził w tym tygodniu, że ten rodzaj syntetycznych paliw, produkowanych z udziałem wody i dwutlenku węgla, powinien stanowić uzupełnienie silników elektrycznych i wodorowych - pisze gazeta.

Niemiecki w sprzeciw wobec sprzedaży aut spalinowych mogą poprzeć Francuzi, Włosi a także Polska

Niemcy mają szukać koalicjantów wśród największych państw wspólnoty, które podobnie jak Berlin niechętnie patrzą na zakaz sprzedaży aut spalinowych. Włochy i Francja wraz z Niemcami stanowią 47 proc. populacji UE a nakłonienie dodatkowego koalicjanta nie powinno być trudne. Polska i Bułgaria prawdopodobnie poparłyby inicjatywę Niemiec.

W przypadku kiedy w głosowaniu akt zostałby odrzucony przez Radę Europejską, to kolejna ustawa po poprawkach nałożonych przez tę instytucję trafiłaby do Parlamentu Europejskiego.

- Ewentualne ponowne głosowanie Rady nad dokumentem będzie odbywało się zgodnie ze standardową procedurą. Zatem do przyjęcia zakazu sprzedaży samochodów z napędem spalinowym wystarczy większość kwalifikowana – w praktyce oznacza to, że zgodę musi wyrazić 15 z 27 państw, reprezentujących co najmniej 65 proc. obywateli Unii - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Zakaz sprzedaży aut spalinowych jest realizowany w ramach pakietu Fit for 55, który wyznacza zarówno krótko-, jak i długo terminowe cele UE z zakresu zielonej transformacji.