Niemcy tną dopłaty do samochodów elektrycznych. Dotacje stały się zbędne

Niemcy zmniejszą w 2023 roku zachęty finansowe do zakupu samochodów elektrycznych. Rosnąca popularność tych pojazdów sprawia, że dotacje rządowe stają się zbędne - poinformowało niemieckie ministerstwo gospodarki.

Zachęty, czyli premie, wypłacane nabywcom samochodów elektrycznych wygasną całkowicie po wydaniu kwoty 3,4 mld euro z budżetu przez najbliższe dwa lata.

"Pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej popularne i w przewidywalnej przyszłości nie będą już potrzebowały dotacji rządowych" - przekazał w oświadczeniu minister gospodarki Robert Habeck.

Zlikwidowane zostaną dopłaty do samochodów służbowych, a z programu skorzystają tylko klienci indywidualni.

Zgodnie z planem, dopłaty do pojazdów z napędem elektrycznym o cenie poniżej 40 000 euro zmaleją na początku przyszłego roku do 4500 euro z 6000 euro obecnie, a w następnym roku do 3000 euro.

Dla samochodów o cenie powyżej 40 000 euro dotacja spadnie na początku przyszłego roku do 3000 euro z 5000 euro obecnie.

Obecnie nie ma dopłat do zakupu samochodów o cenie powyżej 65 000 euro, a od 2024 roku będzie to dotyczyć pojazdów o cenie 45 000 euro i więcej.

Hybrydy stracą dopłaty zupełnie

Niemiecki rząd zlikwiduje również pod koniec roku zachęty dla samochodów hybrydowych typu plug-in ze względu na wątpliwości co do ekologiczności tych dwusilnikowych pojazdów, zapowiedział minister gospodarki. Samochody te są cięższe, a zasilanie z akumulatora działa często tylko na krótkich odcinkach.

- W najbliższej fazie finansowania kładziemy wyraźny nacisk na ochronę klimatu i koncentrujemy finansowanie na pojazdach wyłącznie akumulatorowo-elektrycznych - dodał Habeck w oświadczeniu.

27 lipca niemiecki rząd ma podpisać projekt budżetu na działania klimatyczne, który zapewni finansowanie programu.

W Niemczech jest już 600 tysięcy pojazdów elektrycznych

W 2021 roku sprzedaż samochodów całkowicie elektrycznych wzrosła prawie dwukrotnie do 328 000 sztuk w porównaniu z rokiem poprzednim, między innymi dzięki programowi wsparcia. Po niemieckich drogach jeździ obecnie ponad 600 000 pojazdów z napędem elektrycznym. Łącznie z hybrydami jest ich znacznie więcej niż milion.

Udział samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym w rejestracjach nowych samochodów w Niemczech wynosił ostatnio około 14 proc.

Największy udział w rynku samochodów elektrycznych w Niemczech (20,3 proc.) ma Volkswagen. Po nim plasuje się Tesla 11,2 proc.

Planowane cięcia dotacji skrytykowało stowarzyszenie samochodowe VDA.

"W czasach rosnących kosztów i obciążeń decyzja o jednostronnym i kompleksowym obcięciu dotacji jest niezrozumiała", oświadczyła przewodnicząca VDA Hildegard Mueller.

Skrytykowała ona również wyłączenie z inicjatywy samochodów służbowych, argumentując, że "przejście na e-mobilność jest potrzebne we wszystkich flotach".