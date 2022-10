Niemieccy producenci aut oddają ten segment rynku Chińczykom

Małe samochody elektryczne to pięta achillesowa niemieckich producentów. Oprócz Cityflitzer e.Go Skody, Opla Mokki-e i Corsy-e oraz dwumiejscowego E-Smart, takie marki, jak Volkswagen czy Ford nie mają nic w ofercie – podaje t-online.de.

Brak małych samochodów elektrycznych na niemieckich drogach Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) uważa za błędną politykę rynkową.

„Niemieccy producenci samochodów prawie całkowicie wycofali się z tego segmentu i obecnie pozostawiają go europejskim i chińskim producentom” – ocenia w Welt am Sonntag prezes ADAC Technology Karsten Schulz i wzywa do aktywności niemieckich producentów e-aut.

Niektóre małe samochody elektryczne całkowicie zniknęły już z rynku, np. Mitsubishi i-MiEV, Seat Mii Electric, Škoda Citigo, VW e-Up i BMW i3 – donosi t-online.de. Małe samochody są w kryzysie niezależnie od tego, czy napędzane są silnikiem elektrycznym, czy spalinowym – dodaje.

Powód niechęci do kupowania małych, niedrogich e-aut jest dość prosty: baterie są nadal bardzo drogie. W zależności od modelu i rozmiaru ceny wahają się od 7 tys. do 28 tys. euro. Za te pieniądze można kupić nowy samochód z silnikiem spalinowym. Ponieważ klienci są bardzo wrażliwi na ceny, szczególnie w segmencie małych samochodów, nie są możliwe duże marże zysku.

Dlatego firmy oszczędzają gdzie indziej. Testerzy ADAC często potwierdzali, że najtańsze e-samochody są średniej jakości lub mają niewielkie zasięgi – informuje t-online.de.

Problem w podobny sposób dotyczy również małych samochodów z silnikami benzynowymi lub rzadziej wysokoprężnymi. Stają się one coraz bardziej nieatrakcyjne dla producentów samochodów. Coraz bardziej rygorystyczne normy emisji i wymogi prawne dotyczące systemów bezpieczeństwa prowadzą do wzrostu kosztów produkcji i obniżenia marży.

Ma to swoje konsekwencje. „Zauważa się, że niemieccy producenci usuwają ze swojej oferty wiele podstawowych modeli ze słabszymi silnikami i niewielkim wyposażeniem, a zamiast tego opierają się na droższych i lepiej wyposażonych wariantach” – komentuje ADAC.