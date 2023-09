Od początku września 2023 roku rząd niemiecki wstrzymał dopłaty do zakupu aut elektrycznych dla firm. Efektem tej decyzji jest ograniczenie produkcji w dwóch fabrykach należących do koncernu Volkswagena.

Volkswagen, ze względu na brak popytu, ogranicza produkcję samochodów elektrycznych.

Jak pokazały ostatnie tygodnie, elektromobilność bez dopłat rozwija się zdecydowanie wolniej.

Niemieccy klienci, którzy odczuwają recesję i wysokie koszty kredytów ograniczają zakupy.

W ramach działań oszczędnościowych rząd niemiecki podjął decyzję, że od 1 stycznia 2023 roku dofinansowanie z budżetu państwa do zakupu osobowym samochodów elektrycznych zostanie ograniczone z 6 tysięcy euro do 4 tysięcy euro.

Dodatkowo w ustawie budżetowej zapisano, że od początku września tego roku systemem dopłat objęte będą wyłącznie samochody kupowane tylko przez użytkowników prywatnych, firmy nie skorzystają już z tych bonusów i zmuszone zostały płacić tak zwane ceny katalogowe.

Właściciele salonów oraz producenci początkowo próbowali wprowadzić własne zachęty, jednak nie były one w stanie zrekompensować braku rządowej premii. Warto przy tym dodać, że ponad 70 procent aut elektrycznych kupowanych na rynku niemieckim to były pojazdy elektryczne.

Cel wytyczony przez niemiecki rząd, aby w 2030 roku po drogach jeździło 15 milionów aut elektrycznych, jest nierealny

Według Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych na dzień 1 stycznia 2021 roku w kraju było zarejestrowanych 309 tysięcy elektryków, rok później już 618 tysięcy, a na początku tego roku przekroczono poziom miliona sztuk.

Zgodnie z przyjętą przez rząd zieloną strategią rozwoju rynku motoryzacyjnego już w 2030 roku, czyli za siedem lat, w Niemczech miało być zarejestrowanych 15 milionów samochodów z napędem elektrycznym. Już teraz widać, że jest to niemożliwe bowiem, w celu spełnienia tego kryterium konieczne byłoby, aby w każdym miesiącu sprzedaż aut elektrycznych wynosiła około 32 tysięcy.

Dla niemieckiej gospodarki pogrążonej w stagnacji, a od dwóch kwartałów także w recesji te informacji są bardzo niepokojące. Brak popytu wewnętrznego na nowe auta z krajowych fabryk i do tego ogromna konkurencja na rynku wewnętrznym wymuszają podejmowanie nieoczekiwanych decyzji o czasowym ograniczeniu lub nawet wstrzymaniu produkcji.

Przed takim dylematem stanął koncern Volkswagen, który kosztem wielu miliardów euro zmodernizował swoje fabryki w Dreźnie i Zwickau na potrzeby montażu wyłącznie samochodów elektrycznych.

Brak zamówień na nowe samochody elektryczne spowodował ograniczenie produkcji w dwóch fabrykach Volkswagena

W zakładach w Dreźnie z taśm montażowych zjeżdżał model małego kompaktowego ID.3 w cenie katalogowej prawie 50 tysięcy euro. Klienci firmowi zamawiali te auta głównie na potrzeby swoich pracowników. Zamówienia, które nie zostały zrealizowane do końca sierpnia tego roku, w większości zostały po prostu anulowane.

Ograniczony został także eksport, bowiem w tym samym segmencie aut pojawiło się w ostatnich miesiącach bardzo dużo modeli z konkurencyjnych koncernów, w tym zwłaszcza z Chin, które są tańsze nawet o 10-12 tysięcy euro.

Efektem jest ograniczenie produkcji i zatrzymanie trzeciej, nocnej zmiany. Brak zamówień dotknął także zakład w Zwickau, gdzie montowane są ID.3, ID.5, Cupra Born oraz Audi Q4 e-tron, czyli modele o wyższej cenie, przekraczającej nawet 100 tysięcy euro.

Dla rynku problemem jest brak tanich aut elektrycznych produkowanych w niemieckich fabrykach

Także na te luksusowe auta nie ma chętnych, co zmusiło koncern do ograniczenia zatrudnienia i zwolnienia części pracowników tymczasowych, którzy nie mieli stałych umów o pracę.

Jak wskazują eksperci, przyczyn takiej zadyszki elektromobilności w Niemczech jest co najmniej kilka. Jednak główną z nich są uwarunkowania ekonomiczne. Osoby o ponad przeciętnych dochodach mające własne domy, a także pasjonaci zielonej rewolucji w transporcie samochody elektryczne już kupili.

Decyzja rządu o ograniczeniu dopłat do 4 tysięcy euro oraz wstrzymanie wypłacania bonusu ekologicznego przedsiębiorstwom okazały się dużym błędem ekonomicznym. Ograniczenie produkcji i brak wpływów budżetowych z tytułu zakupu nowych aut jest już zauważalny.

Problemy w gospodarce związane z bardzo słabą aktywnością przemysłu zmuszają obywateli do oszczędności, co oznacza przekładanie decyzji o zakupie nowego auta na kolejne lata. Dodatkowo podwyżki stóp procentowych w strefie euro spowodowały, że koszty kredytu, a także leasing wzrosły o ponad 2 procent w stosunku do roku minionego.

Ubezpieczenie elektryków oraz koszty ich utrzymanie drastycznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy

Swoje dołożyły także towarzystwa ubezpieczeniowe, które przeanalizowały koszty związane z naprawami powypadkowymi pojazdów elektrycznych. Według niemieckiego automobil clubu (ADAC) są one nawet o 40 procent wyższe niż samochodów termicznych, czyli spalinowych.

Jeszcze trzeba doliczyć przeglądy gwarancyjne, techniczne i mamy zestaw gotowych problemów, przed którymi nieoczekiwanie stanęły firmy motoryzacyjne, sprzedawcy, klienci, a zwłaszcza rząd niemiecki. Według minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock przy okazji problemów z produkcją nowych aut "mamy do czynienia z dużym problemem dla całej niemieckiej gospodarki".