Niemiecki gigant pokazał wyniki. Tyle zarobił w Polsce

Niemiecka firma Robert Bosch miała na poziomie skonsolidowanym w 2022 roku przychody netto przekraczające 88,2 miliarda euro i zysk netto 3,2 miliarda euro. Na inwestycje przeznaczono około 12 miliardów euro.

Elektromobilność i branża budowlana będzie napędzać wzrost przychodów Grupy Bosch.

Spowolnienie gospodarcze nie oznacza ograniczenia inwestycji w nowe technologie.

Pompy ciepła produkowane na Dolnym Śląsku będą niebawem trafiać do klientów w całej Europie.

Koncern Robert Bosch, który jest dostawcą technologii, oprogramowania, usług i towarów, w 2022 roku miał na poziomie skonsolidowanym przychody przekraczające 88,2 miliarda euro w porównaniu do 78,7 miliarda euro rok wcześniej. Po uwzględnieniu różnic kursowych oznacza to wzrost o 12 procent. W tym okresie zysk netto wyniósł 3,8 miliarda euro, podczas gdy w 2021 roku to było 3,2 miliarda euro.

- Dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami w 2022 roku, zarówno nasza sprzedaż, a także marża były wyższe od oczekiwanych. Nawet jeśli otoczenie gospodarcze nadal pozostanie wymagające, chcemy rozwijać się znacznie szybciej - powiedział podczas konferencji prezes zarządu Robert Bosch dr Stefan Hartung.

Największy udział w przychodach Grupy Robert Bosch miał segment związany z motoryzacją

Ważne jest, że w każdym z czterech podstawowych działów biznesowych udało się zwiększyć przychody, przy zachowaniu marż na dobrym poziomie. Największych udział w przychodach ze sprzedaży miały rozwiązania dedykowane dla przemysłu motoryzacyjnego, które przyniosły 52,6 miliarda euro przychodów, co oznacza wzrost o 16 procent. Dobra konsumpcyjne odpowiadały za 21,3 miliardy euro przychodów, ale tutaj dostrzegalne było spowolnienie gospodarcze i ograniczenie zakupów prze klientów. Ten segment wzrósł tylko o 2,1 procent.

Bardzo dobre wyniki odnotował dział związany z energetyką, ekologicznymi rozwiązaniami dla budownictwa, który wzrósł o 17,4 procent, do 7 miliardów. Automatyka i specjalistyczne technologie dla przemysłu wniosły 6,9 miliarda do łącznej puli dochodów i były wyższe niż przed rokiem o około 10 procent.

Zgodnie z założoną strategią, pomimo obserwowanego spowolnienia gospodarczego w Europie i niższego od prognozowanego wcześniej globalnego wzrostu gospodarczego na poziomie 1,7 procent, Grupa Robert Bosch zakłada osiągnięcie w tym roku wzrostu sprzedaży od 6 do 8 procent. Motorem powinien nadal być sektor rozwiązań mobilnych, który notuje bardzo duże wzrosty, automatyka przemysłowa wpływająca na poprawę efektywności i ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a także technologie budowlane.

Spółka chce znaleźć się w pierwszej trójce dostawców na globalnych i regionalnych rynkach

- Chcemy znaleźć się w pierwszej trójce dostawców na globalnych i regionalnych rynkach, w tym zwłaszcza w Ameryce Północnej, Indiach, Chinach, ale także w Europie i Ameryce Południowej. Zakładany wzrost przychodów to 6-8 procent i marża na średnim poziomie 7 procent. Ważne jest także utrzymanie solidnej zdolności do samofinansowania rozwoju - dodał dr Stefan Hartung.

W minionym roku wydatki grupy na badania i rozwój wyniosły 7,2 miliarda euro i były wyższe o 1,1 miliarda w stosunku do 2021 roku. Spółka realizuje także inwestycje, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i oczekiwania klientów. W Stanach Zjednoczonych kosztem 1,4 miliarda euro powstaje fabryka półprzewodników, w Meksyku trwa budowa zakładu urządzeń chłodniczych na rynki Ameryki Północnej. W Polsce, w Dobromierzu na Dolnym Śląsku produkowane będą niebawem pompy ciepła na potrzeby zaopatrzenia rynków europejskich. Koszt tej inwestycji to prawie 300 milionów euro.

Europejski rynek pomp ciepła będzie rósł o 25-30 procent rocznie

W Niemczech Bosch w 2022 roku zwiększył sprzedaż pomp o 50 procent, a w ciągu najbliższych trzech lat w państwach Unii Europejskiej można się spodziewać zwiększonego zapotrzebowania na te urządzenia o 25-30 procent rocznie.

Bosch powołał kilka tygodni temu do życia nowy dział mobility, który rozpocznie swoją działalność operacyjną od 1 stycznia 2024 roku. Zajmie się wszystkimi aspektami dotyczącymi zaopatrzenia branży motoryzacyjnej. Rynek samego oprogramowania motoryzacyjnego do 2030 roku wzrośnie do 200 miliardów i spółka chce w jak największym stopniu wykorzystać potencjał 50 tysięcy programistów, którzy obecnie są zatrudnieni w grupie, na różnych kontynentach.

Docelowo ma to być jeden z czterech najważniejszych działów biznesowych, który do 2029 roku ma generować do 80 miliardów euro przychodów w skali roku. W ramach nowych wyzwań ma zostać między innymi przygotowana strategia przejścia na elektromobilność maszyn rolniczych, a także sprzętu budowlanego.

Niebawem elektromobilność dotyczyć będzie także maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego

Na koniec grudnia 2022 roku Grupa Bosch zatrudniała na świecie około 420 tysięcy pracowników, co oznacza wzrost o około 18 tysięcy.

Na polskim rynku całkowita sprzedaż Bosch w 2022 roku wyniosła niemal 12 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 12 procent rok do roku, a zatrudnienie wzrosło do ponad 8,5 tysiąca pracowników. W Centrum Kompetencyjnym IT do końca tego roku pracować będzie pond 1000 specjalistów. Dodatkowo w naszym kraju działa fabryka układów hamulcowych w Mirkowie oraz fabryka materiałów ściernych w Goleniowie.