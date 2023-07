Niemiecki koncern Bosch rozpoczął w swoim zakładzie w Stuttgarcie-Feuerbach produkcję seryjną modułu zasilania opartego na ogniwach paliwowych. Rozwiązanie zostanie wykorzystane w elektrycznym modelu samochodu ciężarowego amerykańskiej firmy Nikola Corporation.

- Znamy się na technologii wodorowej i rozwijamy się wraz z nią – mówi dr Stefan Hartung, prezes Robert Bosch GmbH. Firma działa w obrębie całego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, opracowując rozwiązania w zakresie produkcji i wykorzystania wodoru. W 2030 roku Bosch planuje osiągnąć sprzedaż w obszarze technologii wodorowych na poziomie ok. 5 mld euro.

Oferując rozwiązania dla gospodarki wodorowej, firma wykorzystuje swoją globalną sieć produkcyjną.

Dla przykładu, fabryka Bosch w Bambergu będzie zaopatrywać fabrykę w Feuerbach w stosy ogniw paliwowych. Z kolei istotne elementy systemowe, takie jak elektryczna sprężarka powietrza czy wentylator recyrkulacyjny pochodzą z zakładu Bosch w Homburgu.

Produkcja modułu zasilania opartego na ogniwach paliwowych rusza nie tylko w Feuerbach, ale także w Chongqing w Chinach. Niezbędne elementy będą pochodzić z zakładu w Wuxi.

Ponadto Bosch planuje uruchomić produkcję stosów do zastosowań przenośnych w swojej amerykańskiej fabryce w Anderson w Karolinie Północnej. Firma przewiduje, że w 2030 roku na całym świecie co piąty nowy pojazd ciężarowy o masie co najmniej sześciu ton będzie wyposażony w układ przeniesienia napędu oparty na ogniwach paliwowych.