Niemiecki koncern samochodowy ogłasza upadłość po 156 latach działalności

Niemiecki producent komponentów motoryzacyjnych Borgers ogłasza bankructwo. Firma założona w 1866 roku dostarczała elementy konstrukcji pojazdów oraz wyposażała samochody w wyroby tekstylne.

Borgers SE & Co. KGaA, dostawca komponentów motoryzacyjnych z Nadrenii Północnej-Westfalii, złożył wniosek o upadłość. Wyznaczony został zarządca masy upadłościowej - wynika z informacji sądu rejonowego w Bielefeld.

Borgers z siedzibą w Bocholt specjalizuje się w produkcji komponentów tekstylnych do pojazdów. Grupa składa się ze spółki holdingowej (Borgers SE & Co. KGaA) oraz spółek operacyjnych w Europie, Chinach i USA. Firma założona w 1866 roku wcześniej zajmowała się także produkcją tłumików i izolacji do samochodów czy pełnych systemów bagażnika.

Dostawcy motoryzacyjni na całym świecie znajdują się pod presją rosnących kosztów energii i surowców. Według informacji bankrutującej firmy, na koniec 2020 roku grupa zatrudniała 6166 pełnoetatowych pracowników. Ale sprzedaż w 2020 roku spadła o 204 mln euro, do 660 mln euro.

W sierpniu 2022 roku Grupa Borgers sprzedała swój sektor inżynieryjny (budowa maszyn i narzędzi) amerykańskiej firmie Matthews International Corporation i od tego czasu koncentruje się na branży motoryzacyjnej. Dziś ponad 80 proc. obrotów grupy generowane jest głównie z wyrobów włókienniczych do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych.

Firma obecna jest również w Polsce. W 2017 roku w polskim oddziale w Złotoryi grupa rozpoczęła produkcję podsufitek oraz paneli bocznych i tylnych do kabin kierowców ciężarówek. Na razie nie wiadomo, jaki los spotka polski zakład niemieckiej firmy.