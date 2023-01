Niemiecki rynek samochodów wciąż goni wyniki z 2019 roku

Liczba rejestracji nowych aut w Niemczech w 2022 roku pozostała na poziomie sprzed roku, ale znacznie wzrósł udział aut zelektryzowanych, a szczególnie elektrycznych z zasilaniem bateryjnym. W przypadku produkcji, przemysł ratuje eksport, bo liczba krajowych zamówień spadła.

W ubiegłym roku produkcja aut w Niemczech wzrosła o 11 proc. rok do roku, sięgając 3,431 mln aut. Analitycy studzą jednak optymizm i przypominają, że kiedy produkcję porównamy z czasami sprzed kryzysu, to nadal wypada blado – ubiegłoroczny wynik jest o 26 proc. gorszy niż w roku 2019.

Specjaliści niemieckiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego VDA zwracają przy tym uwagę na mocny, 36 procentowy spadek krajowych zamówień dla przemysłu w grudniu. W całym roku ten spadek wyniósł 15 proc. Wzrost produkcji jest więc wynikiem zwiększenia eksportu, który w całym roku wzrósł o 10 proc., sięgając 2,6 mln aut. Znowu jednak, porównując do roku 2019 mamy spadek o 25 proc.

Według VDA niemieccy producenci stracili sporo w pierwszej połowie roku, kiedy do braków w dostawach półprzewodników dołączyły braki dostaw elementów wytwarzanych na Ukrainie, a także części surowców, kiedy wysokie ceny energii i surowców do spółki z niepewnością wywołaną wojną dodatkowo osłabiły rynek.

W drugiej połowie roku sytuacja się poprawiła i ostatecznie rynek skończył za wzrostem, ale zaledwie o 1 proc. Nowych rejestracji było 2,651 mln sztuk. Co ciekawe samochody elektryczne z zasilaniem bateryjnym (BEV) zanotowały wzrost o 32 proc. Sprzedano 470 600 takich aut. W samym tylko grudniu liczba rejestracji aut BEV wzrosła rok do roku o 115 proc. W sumie już niemal co piąte auto na niemieckim rynku to samochód elektryczny z bateriami.

Oczywiście nie należy przy tym zapominać, że to przede wszystkim skutek polityki – z jednej strony polityki klimatycznej, która wymusza obniżanie średniej emisji sprzedanych przez koncerny aut, a tu samochody BEV zdecydowanie obniżają średnią, a z drugiej polityki produkcyjnej samych koncernów – mając problemy z dostępnością części, np. półprzewodników wolą wkładać je w pojazdy, na których mają największe marże.